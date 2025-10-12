Nucléaire : l'Iran douche les espoirs des européens

Après le rétablissement récent des sanctions internationales contre l’Iran, les tensions diplomatiques se sont ravivées. Le 28 septembre, les Nations unies ont remis en vigueur une série de mesures liées au programme nucléaire iranien, à l’initiative de la France, du Royaume-Uni et de l’Allemagne. Ces décisions, qui rétablissent notamment les restrictions commerciales et financières levées en 2015, ont immédiatement relancé les débats sur la pertinence d’un retour à la table des négociations.

Téhéran ferme la porte aux discussions avec les Européens

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a écarté toute perspective de reprise du dialogue avec les puissances européennes, estimant qu’il n’existait « aucune raison » d’engager de nouveaux pourparlers. Selon lui, ces discussions seraient dépourvues de sens tant que les mesures punitives resteront en vigueur. Ce rejet traduit une profonde méfiance à l’égard des intentions européennes, que Téhéran accuse de suivre les positions américaines.

Les trois capitales européennes ont pourtant exprimé leur volonté de relancer les discussions sur la base de l’accord nucléaire de 2015, espérant contenir l’avancée du programme iranien. Cependant, la position iranienne laisse peu de place à un compromis rapide.

Une impasse diplomatique aux répercussions multiples

Le refus iranien de reprendre les négociations souligne la difficulté de rétablir la confiance entre les parties. Pour Téhéran, les nouvelles sanctions représentent une violation d’engagements antérieurs et un signal de défiance. Pour les Européens, elles constituent un moyen de pression destiné à freiner l’enrichissement d’uranium et à garantir la transparence du programme iranien.

Cette opposition frontale rappelle le fragile équilibre diplomatique du Moyen-Orient, où chaque décision internationale agit comme une pièce sur un échiquier aux multiples acteurs. Les prochaines semaines permettront de voir si les efforts diplomatiques pourront encore éviter une nouvelle escalade ou si la rupture deviendra irréversible.