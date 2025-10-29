Nucléaire : Poutine défie les avertissements de Trump en testant le drone Poséidon

Quelques jours après les critiques de Donald Trump sur les essais d’armes nucléaires russes, Vladimir Poutine a confirmé un nouveau test : celui du drone sous-marin Poséidon, un engin présenté comme capable de naviguer à très grande profondeur avec une propulsion nucléaire. L’annonce a été faite mercredi, lors d’une visite du président russe dans un hôpital militaire retransmise par la télévision publique rapporte l’agence Reuters.

Un engin stratégique présenté comme « sans équivalent »

Le chef du Kremlin a affirmé que le drone Poséidon représentait une avancée majeure de la dissuasion russe. Selon ses propos, l’appareil serait inégalé par sa vitesse et par la profondeur à laquelle il peut opérer, tout en restant indétectable par les systèmes de défense existants. Les autorités russes affirment qu’il n’existerait aucun moyen de l’intercepter.

D’après une source du complexe militaro-industriel citée par l’agence TASS, le Poséidon pourrait atteindre une vitesse comprise entre 60 et 70 nœuds et plonger à plus d’un kilomètre de profondeur. Il serait capable de transporter des charges nucléaires et devrait être déployé à terme à bord du Belgorod, un sous-marin nucléaire mis en service en juillet 2022, conçu pour accueillir ce type d’arme. Ces informations, rapportées par les médias d’État russes, n’ont pas été confirmées de manière indépendante.

Trump critique, Poutine poursuit sa démonstration

Cette nouvelle démonstration intervient après le test du missile Burevestnik, un autre système à propulsion nucléaire que Moscou avait revendiqué récemment. Ce précédent essai avait été critiqué par Donald Trump, qui avait estimé que Vladimir Poutine ferait mieux de mettre fin à la guerre en Ukraine plutôt que de multiplier les expérimentations militaires. Le président américain avait rappelé que le conflit, annoncé comme bref au départ, approchait désormais de sa quatrième année.

Malgré ces avertissements, Poutine continue d’affirmer la puissance militaire russe. Le Poséidon, tout comme le Burevestnik, symbolise cette volonté de maintenir un arsenal qualifié de dissuasion stratégique face aux États-Unis et à leurs alliés.