Pénurie d'eau : le Maroc face à ses difficultés

Au Maroc, les difficultés du gouvernement pour répondre aux difficultés associées à l’accès à l’eau potable deviennent de plus en plus difficiles à gérer. En effet, face au changement climatique qui impacte durement les ressources hydriques, le département de l’Eau, sous l’égide du ministère concerné, tente de trouver des solutions.

Ces idées, solutions et initiatives choisies, s’inscrivent dans le vaste Programme national de l’eau (PNE) et plus globalement, dans le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI 2020-2027), qui visent à permettre au Royaume d’assurer sa souveraineté totale sur les questions hydriques.

Le Maroc face aux défis associés à l’eau

Problème ? La situation est urgente. En effet, les épisodes de sécheresse se multiplient et l’agriculture, en pleine croissance, est très demandeuse. En outre, l’urbanisation s’accélère, impliquant des besoins élevés, que ce soit pour les constructions ou les citoyens s’installant sur place, ce qui accentue peu à peu la pression sur les réserves… Qui, comme vous devez probablement l’imaginer, ne sont pas illimitées.

Pour répondre à ce défi de taille, plusieurs solutions sont proposées. Le Maroc envisage, dans un premier temps, de moderniser ses infrastructures, notamment ses barrages et réseaux d’adduction. Le Royaume souhaite aussi développer et renforcer ses capacités de dessalement, quand bien même cela nécessitera des investissements massifs de la part des autorités.

Le secteur privé, au cœur du projet

Enfin, le Maroc compte sur une approche participative afin que la gestion des ressources hydriques soit mutualisée et gérée au mieux. Le secteur public sera tout naturellement impliqué à travers le gouvernement et les instances associées, au même titre que les acteurs du privé, à travers l’investissement financier et la promotion de technologies innovantes, accessibles et économes, comme le goutte-à-goutte à intégrer dans les douches, éviers et lavabos permettant de limiter la consommation et éviter les pertes.