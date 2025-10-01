Plan Trump sur Gaza : le Hamas réclame des amendements clés

Donald Trump a récemment présenté un plan en vingt points censé ouvrir une issue au conflit à Gaza. Ce projet, qui combine cessez-le-feu, libération d’otages, démilitarisation du Hamas et mise en place d’un gouvernement de transition supervisé par des acteurs internationaux, a été accueilli avec prudence par Israël et par plusieurs capitales régionales. Alors que l’initiative suscite déjà des débats, une nouvelle étape vient s’ajouter : le Hamas annonce vouloir revoir certains points de ce document rapporte plusieurs sources dont The Times of Israel.

Des clauses jugées trop rigides

Selon une source palestinienne proche de la direction du mouvement, les représentants du Hamas estiment que certaines dispositions doivent être retravaillées, notamment celle portant sur le désarmement. Pour les négociateurs, il ne s’agit pas seulement d’un détail technique mais d’une question de survie politique et militaire. On peut comparer cette clause à une condition d’assurance trop contraignante : elle sécurise un camp, mais elle retire toute marge de manœuvre à l’autre.

Réunis mardi à Doha, les responsables du Hamas ont échangé avec des médiateurs qataris et égyptiens, en présence également de représentants turcs. Ces discussions ont servi à tester la flexibilité du projet, un peu comme on vérifie la solidité d’une passerelle avant de s’y engager. Le Premier ministre du Qatar a d’ailleurs estimé que certaines parties du plan méritaient d’être clarifiées avant toute signature.

Un délai stratégique avant réponse

Le Hamas affirme avoir besoin de deux à trois jours pour formuler sa position officielle. Derrière ce calendrier serré, il y a l’enjeu de montrer qu’il prend au sérieux la proposition tout en conservant du temps pour ajuster ses cartes. En demandant des amendements, le mouvement envoie un signal : il ne veut pas apparaître comme le simple exécutant d’un scénario écrit ailleurs.

Cette volonté de renégociation reflète une double dynamique : d’un côté, la pression internationale pour stabiliser la bande de Gaza après des mois de violences, de l’autre, la nécessité pour le Hamas de ne pas se présenter comme affaibli devant sa base. C’est une posture délicate, semblable à un joueur de poker obligé de montrer qu’il a encore des atouts même si la table est défavorable.

Et maintenant ?

La balle est donc dans le camp du Hamas. Si l’organisation accepte le plan avec des modifications, elle pourrait apparaître comme un acteur politique capable de négocier. Si elle refuse, elle risque d’être accusée de bloquer une sortie de crise. Quelle que soit l’issue, cette demande d’amendement montre que le plan Trump, présenté comme une solution clé en main, est loin d’être adopté tel quel. Les prochains jours diront si ce texte devient une base de compromis ou une nouvelle source de tensions.