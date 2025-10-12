Pour Macron la Russie devra en payer le prix si elle persiste

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les tentatives de négociations visant à y mettre un terme sont au point mort. Ni les initiatives américaines, ni les rencontres séparées avec chacune des parties n’ont permis de faire émerger un accord crédible. Chaque camp reste inflexible : Moscou réclame des garanties sur la neutralité de l’Ukraine, tandis que Kiev refuse toute concession territoriale. Cette impasse laisse craindre un conflit qui pourrait s’enliser durablement. Face à cette paralysie diplomatique, Emmanuel Macron s’adresse directement à la Russie, avertissant que la poursuite de son obstination belliciste ne restera pas sans conséquence.

Macron adresse un avertissement ferme à Moscou

Dimanche sur le réseau social X, le président français a fermement condamné les frappes russes contre les infrastructures critiques de l’Ukraine, rappelant que ces attaques affectent directement les civils, surtout à l’approche de l’hiver. Selon lui, ces opérations ne sont pas de simples manœuvres militaires mais constituent une pression ciblée sur la population, perturbant l’approvisionnement en électricité, en eau et en chauffage. Il rappelle que la France, en coordination avec ses partenaires européens, évalue les mesures pour rétablir et sécuriser ces services essentiels afin de limiter les conséquences humanitaires.

Macron a clairement averti que la Russie « devra en payer le prix si elle persiste dans son obstination belliciste et son refus de venir à la table des négociations ». Cette déclaration souligne que tout refus persistant de négocier aura un coût politique et diplomatique pour Moscou, et que la France est prête à agir pour protéger l’Ukraine.

Une issue pacifique reste impérative

Le président français a rappelé que la diplomatie nécessite désormais des engagements concrets. Il a souligné que la guerre en Ukraine doit trouver une solution durable, similaire à l’accord récemment conclu à Gaza, qui montre la possibilité de parvenir à des compromis dans des situations complexes. Macron a insisté sur le fait que le respect des populations civiles, la suspension des frappes et l’ouverture à des discussions effectives sont indispensables pour avancer vers la paix.

L’absence de concessions concrètes et le maintien de l’obstination russe pourraient isoler la Russie sur la scène internationale et compromettre tout espoir d’accord prochain.