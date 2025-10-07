Pour vivre longtemps, voici à quel moment il faudrait manger

Une bonne santé passe par un bon sommeil, la pratique d’une activité physique, mais aussi, une alimentation équilibrée ! En effet, ce que nous mangeons, mais aussi quand nous mangeons, a un impact sur notre organisme. Car si bien manger apporte de l’énergie et renforce l’immunité, cela participe aussi à prolonger l’espérance de vie.

Reste que ce que nous mangeons et la façon dont nous le mangeons reste adapté à nos modes de vie. Travail, stress, transports en commun, nous n’avons pas tous la chance de pouvoir nous poser pour profiter de notre nourriture… Cela pose d’ailleurs un vrai problème de santé publique.

Manger tôt pour vivre mieux (et plus longtemps)

En effet, de manière assez surprenante, une étude britannique est venue affirmer que manger plutôt permet de vivre plus longtemps. Les personnes qui prennent leur petit-déjeuner plus tôt dans la journée affichent une meilleure santé globale. Mieux encore, leur vieillissement serait ralenti par rapport aux autres individus prenant leur repas un peu plus tard.

Pour parvenir à un tel résultat, les chercheurs ont mené une étude longue de dix ans. Ainsi, après dix ans, 90 % des « mangeurs matinaux » étaient encore en vie, contre 87 % pour ceux aux habitudes décalées. Les personnes mangeant plus tard souffraient également de :

fatigue chronique,

de sautes d’humeur,

difficultés à s’endormir.

Pour les chercheurs, cela signifie que s’aligner sur les rythmes naturels du corps optimise le métabolisme et protège contre le déclin physique et cognitif.

L’âge joue également

Cette étude démontre également qu’avec l’âge, le fait de s’aligner sur les rythmes naturels du corps est d’autant plus important. Le métabolisme ralenti et souvent les intervalles entre les repas s’allongent. Il faut donc s’imposer une routine, notamment niveau horaire, pour que le corps continue à fonctionne de manière « normale« , sans vraiment se laisser aller.

Enfin, attention aux régimes à la mode. Le jeûne intermittent, notamment. Si celui-ci est à la mode en plus d’être bénéfique chez les personnes en forme, chez les seniors, la régularité des horaires s’avère bien plus importante et bénéfique que des privations de nourriture, parfois mal maîtrisée et pouvant avoir l’effet inverse à celui espéré initialement.

