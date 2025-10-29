Pourquoi Elon Musk menace Tesla, ce qu'il faut savoir

Le 6 novembre prochain, les actionnaires de la société Tesla devront se prononcer sur le plan de rémunération qu’ils entendent accorder à Elon Musk. L’idée, selon Robyn Denholm, présidente du conseil d’administration du groupe, est de lier la rémunération de celui qui est déjà l’homme le plus riche de la planète, aux performances de l’entreprise.

Le package attendu par Musk pourrait atteindre les 1.000 milliards de rémunération, au total. Attention toutefois, puisque cela est conditionné à des performances exceptionnelles. Tesla doit notamment multiplier ses performances par 24 ou sa capitalisation boursière par huit, ce qui à date semble particulièrement complexe.

Elon Musk conditionne son engagement à Tesla

Mais Robyn Denholm y croit. Selon elle, seul Elon Musk peut aider à atteindre cet objectif. Elon Musk également. D’ailleurs, l’entrepreneur s’est montré très clair. Il ne sera pleinement engagé avec Tesla qu’à partir du moment où ce plan de rémunération, sur le long terme, sera approuvé par le board des actionnaires.

Selon lui, ce plan est l’assurance de ne pas se faire écarter en cas de mauvaise passe, malgré ses nombreuses contributions au sein de l’entreprise. Problème, tout le monde ne l’entend pas vraiment de cette oreille. Beaucoup d’investisseurs craignent les distractions d’Elon Musk, qui est sur beaucoup de fronts à la fois :

politique, premièrement, avec la participation au gouvernement Trump via le D.O.G.E,

via le D.O.G.E, politique, toujours, avec la création de son propre parti,

entrepreneurial, ensuite, avec SpaceX, xAI ou Neuralink.

Un vote forcément très attendu

Le vote des actionnaires aura lieu le six novembre prochain. Naturellement, le résultat sera très attendu, même si un accord des actionnaires Tesla ne veut pas dire que ce plan de rémunération sera mis en place. En effet, un précédent package de rémunération, d’une valeur de 56 milliards de dollars, avait été voté en 2018 par le conseil et les actionnaires. Il avait ensuite été annulé par le tribunal du Delaware, à la suite d’une plainte.