Poutine : Trump n'exclut pas une rencontre selon la Maison-Blanche

Alors que la perspective d’un sommet entre les États-Unis, la Russie et potentiellement l’Ukraine, organisé à Budapest (Hongrie) semble peu à peu s’éloigner, le président Trump a surpris tout le monde en affirmant ne pas exclure la possibilité d’une rencontre organisée… À la Maison-Blanche.

Mais cela est-il vraiment possible ? À l’heure où Washington a annoncé de nouvelles mesures à l’encontre de la Russie et du Kremlin, beaucoup y voient ici des effets de communication. Cependant, cette sortie démontre toute la volonté américaine de trouver un terrain d’entente pour a minima, engager des discussions et mettre fin à ce conflit.

Trump ouvre la porte à un sommet organisé à Washington

D’autres estiment que sanctions et discussions peuvent aller de pair. Certains experts voient effectivement en ces sanctions, la volonté américaine de tordre la main à la Russie et de la contraindre à venir s’asseoir sur la table des négociations. Côté russe, on estime qu’il s’agit plutôt d’un manque de respect, voire d’une véritable déclaration de guerre, comme l’a affirmé Dmitri Medvedev.

Entre les prises de position de certains et les annonces diplomatiques effectuées par d’autres, difficile d’y voir clair et d’envisager une sortie prochaine du conflit russo-ukrainien. Cependant, Donald Trump semble s’être donné pour mission de tout faire pour que le dialogue ait lieu, lui qui a récemment affirmé sur le pas de la Maison-Blanche, qu’il souhaitait mettre fin à un neuvième conflit depuis sa prise de fonction.

Zelensky souhaite figer les lignes de front

Reste à déterminer les contours d’éventuelles négociations. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les lignes de front actuelles peuvent servir à ouvrir les débats. Les européens, eux, ont rappelé qu’il était toutefois hors de question que Washington et Moscou “bradent” l’Ukraine, en décidant pour elle ce qu’il faudrait faire de ses territoires. Une vision partagée par le président ukrainien qui n’entend pas « vendre » son pays, lui qui accentue d’ailleurs la pression pour que ses alliés lui fournissent de plus gros moyens pour lutter contre l’armée russe.