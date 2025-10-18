Poutine – Zelensky : Trump mise sur la diplomatie plutôt que sur les missiles

À la Maison-Blanche, la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky a marqué un changement de ton. Là où le président ukrainien espérait obtenir des armes supplémentaires, il a trouvé un interlocuteur déterminé à privilégier la négociation. Trump n’a pas rejeté totalement l’idée de livrer des missiles Tomahawk à longue portée, mais il a clairement fait comprendre que son objectif n’était plus d’alimenter la guerre, plutôt de l’arrêter à en croire le rapport de Reuters sur le sujet.

Durant plus de deux heures d’entretien, le président américain a plaidé pour une cessation immédiate des hostilités entre l’Ukraine et la Russie. « Arrêtez-vous à la ligne de front, et que les deux camps rentrent chez eux, auprès de leurs familles », a-t-il déclaré aux journalistes, avant d’ajouter qu’il avait tenu le même message à Zelensky et à Poutine. À ses yeux, les deux dirigeants souhaitent en finir : « Tout ce qu’ils ont à faire maintenant, c’est de s’accorder un peu. »

Cette posture tranche avec celle adoptée depuis le début du conflit. Le président américain Donald Trump ne mise plus sur la puissance de feu, mais sur la diplomatie directe. Son ton, empreint d’un certain pragmatisme, prépare le terrain à une éventuelle rencontre avec Vladimir Poutine en Hongrie, où il espère poser les bases d’un compromis.

De la guerre d’usure à la diplomatie pragmatique

Lancée en février 2022, l’offensive russe contre l’Ukraine a bouleversé l’ordre européen et entraîné des pertes humaines et matérielles colossales. Les lignes de front, figées depuis des mois, traduisent l’enlisement d’un conflit que ni les armes ni les sanctions n’ont réussi à résoudre. Cette impasse nourrit certainement la conviction de Trump qu’il faut désormais chercher une issue politique plutôt qu’une victoire militaire.

Le Président Zelensky, de son côté, a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités défensives de son armée. Il a évoqué « des milliers de drones prêts à frapper des cibles russes » et réitéré sa demande de missiles Tomahawk. Mais Trump a temporisé : « Nous préférerions qu’ils n’en aient pas besoin », a-t-il dit, rappelant que les États-Unis devaient aussi préserver leur propre arsenal.

Ce refus de céder à la logique de surenchère témoigne d’un changement de doctrine. Pour Trump, la diplomatie n’est pas une faiblesse, mais un levier de puissance différent : convaincre plutôt que contraindre, négocier plutôt que bombarder. Cette approche, jugée trop conciliante par certains, séduit ceux qui pensent qu’une guerre sans perspective de victoire ne peut se prolonger indéfiniment.

Un pari risqué mais assumé

La position du président américain reste controversée. En proposant de « stopper la guerre à la ligne de front », Trump suggère un statu quo territorial qui reviendrait à accepter, au moins partiellement, les gains russes. Ses adversaires y voient une menace pour la souveraineté de l’Ukraine, mais ses partisans saluent un réalisme nécessaire après trois ans de combats.

Pour le président américain Donald Trump, la paix ne se gagne pas avec des missiles, mais avec des concessions mutuelles. Ce pari, audacieux résume sa vision : une diplomatie directe, transactionnelle, où la parole pèse autant que la puissance militaire. Reste à savoir si Donald Trump, en misant sur la négociation plutôt que sur la dissuasion, parviendra à transformer sa volonté de paix en réalité politique — ou si son appel restera un simple vœu face au fracas des armes.