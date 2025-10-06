Présidentielle 2026 au Bénin: Le duo Wadagni–Talata officiellement investi

Sous les ovations d’une foule nombreuse, les quatre partis de la mouvance présidentielle ont investi, samedi 4 octobre 2025 à Parakou, le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata pour la présidentielle de 2026. Une cérémonie historique marquée par un appel solennel à la cohésion, à la continuité des réformes et à la stabilité politique.

Sous un ciel clair et devant une foule compacte, Parakou a vécu, samedi 4 octobre 2025, une journée à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire politique du Bénin. Les quatre formations de la mouvance présidentielle – Union Progressiste le Renouveau (UPR), Bloc Républicain (BR), Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE-Bénin) et Renaissance Nationale (RN) – ont officiellement investi le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata pour l’élection présidentielle d’avril 2026.

Un choix présenté comme celui de la continuité dans le progrès, de la rigueur dans la gouvernance et de l’unité dans la stabilité.

Les responsables des partis alliés ont convergé vers le stade omnisport de Parakou, transformé pour l’occasion en une agora nationale. Les discours ont tous mis l’accent sur la cohésion et la transmission d’un héritage politique bâti depuis 2016. « L’élection de 2026 ne doit ressembler à aucune autre », a lancé Jacques Ayadji, président de MOELE-Bénin, appelant à « affranchir la politique des clivages partisans » pour « porter le rêve d’un Bénin debout, fier et prospère ».

Publicité

Pour Claudine Prudencio, présidente de Renaissance Nationale, Parakou est devenue « l’amphithéâtre de l’histoire, la tribune où la République se regarde en face et choisit son avenir ». La responsable politique a salué un « pacte inédit » entre les forces de la majorité, soulignant que le duo Wadagni–Talata incarne « la fidélité à la République et la continuité des réformes ».

Le professeur Joseph Djogbénou, président de l’Union Progressiste le Renouveau, a pour son part insisté sur la portée historique du moment : « Pour la première fois, les partis d’expérience gouvernementale investissent un duo pour poursuivre le dessein audacieux de développement accéléré et de rayonnement national. »

Le choix de la continuité

Âgé de 49 ans, Romuald Wadagni, ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, est salué comme l’un des artisans des réformes économiques qui ont redressé les finances publiques, modernisé la gestion budgétaire et renforcé la crédibilité du Bénin sur les marchés internationaux. Sa candidature symbolise la poursuite du cap de discipline et de performance prôné par le président Talon.

À ses côtés, Mariam Chabi Talata, vice-présidente sortante, incarne la stabilité institutionnelle et la reconnaissance du leadership féminin au plus haut niveau de l’État. Philosophe de formation, ancienne enseignante et militante de la cause des femmes, elle s’est imposée comme figure d’équilibre dans la gouvernance.

Un message d’unité nationale

Au-delà des appartenances partisanes, l’événement de Parakou se voulait un acte de rassemblement. Les orateurs ont unanimement appelé à dépasser les clivages et à inscrire le prochain scrutin dans la continuité du développement engagé. Dans une atmosphère empreinte d’émotion, la foule a scandé à plusieurs reprises le nom du duo présidentiel. Le mot d’ordre lancé par Ayadji a fait écho : « Vive le duo Wadagni–Talata, vive le Bénin dans la vérité et le travail. »

Avec cette investiture solennelle, la majorité présidentielle pose la première pierre de la campagne de 2026. En plaçant la compétence, la loyauté républicaine et la stabilité au cœur de son discours, elle trace la voie d’une succession assumée. Le duo Wadagni–Talata apparaît désormais aux yeux des partisans du pouvoir comme le symbole d’une transition maîtrisée, entre fidélité à un modèle et promesse d’avenir. Parakou, ce samedi, n’a pas seulement célébré deux personnalités : elle a consacré une vision.