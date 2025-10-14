Présidentielle au Bénin : A la Céna, Hounkpè remercie l’Upr et le Br

Le parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a franchi une nouvelle étape dans la course à la présidentielle de 2026. Ce lundi 13 octobre 2025, la formation politique a officialisé le nom du colistier de son candidat. Il s’agit du journaliste Rock Judicaël Hounwanou, figure bien connue du paysage médiatique béninois, désormais engagée dans l’arène politique nationale.

Le lendemain, mardi 14 octobre, le duo désigné s’est rendu au siège de la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour déposer son dossier de candidature. Après avoir satisfait aux formalités requises, le candidat s’est adressé à la presse. Dans une déclaration empreinte de reconnaissance, il a tenu à remercier les responsables de son parti ainsi que les formations politiques qui ont facilité l’obtention des parrainages nécessaires.

« Permettez-moi, au nom de mon colistier et de moi-même, de saluer et remercier les responsables de notre parti, notre président d’honneur et tous les militants », a-t-il déclaré.

« Je manifeste également ma gratitude envers les présidents et parrains des partis UPR et BR qui nous ont permis d’être ici aujourd’hui. Nous partageons tous un même combat : celui contre la pauvreté, le sous-développement et l’exclusion. »

Évoquant la dynamique de sa candidature, le représentant de la FCBE a affirmé que son duo entend proposer une alternative crédible et inclusive au peuple béninois. « Nous sommes à l’entame d’une nouvelle page de notre histoire. La FCBE a sa contribution à apporter et son offre au peuple béninois », a-t-il ajouté, tout en précisant que son parti respecte les conditions légales pour participer à l’élection. Se voulant rassembleur, le candidat a également ouvert la porte à d’éventuelles alliances. « Nous aurons les bras ouverts pour accueillir toutes les forces politiques prêtes à nous rejoindre. Le dernier mot reviendra au peuple, et il n’y a pas de petit candidat », a-t-il conclu.