Présidentielle au Bénin : Agbodjo adresse un message à Wadagni et se retire…

Me Renaud Agbodjo s’est exprimé depuis son cabinet à Jéricho dans la matinée de ce mardi 28 octobre 2025. Cette réaction intervient après la décision de la Cour constitutionnelle qui confirme le rejet de sa candidature et de celle de M. Lodjou par la Commission électorale nationale autonome. L’avocat a pris acte de cette décision et a adressé un message à l’endroit du ministre d’État Romuald Wadagni, candidat à la prochaine élection présidentielle.

S’adressant à M. Wadagni, Me Agbodjo a insisté sur la responsabilité qui accompagne toute fonction de direction nationale. Il l’a invité, en cas de victoire, à favoriser la liberté, la justice sociale et la réconciliation entre toutes les composantes du pays. Il a également appelé à la libération des citoyens en détention et au retour des exilés politiques. Pour lui, le prochain chef de l’État devra réunir autour d’une même table les forces politiques, économiques et sociales afin de rechercher un consensus pour le bien du pays.

Revenant sur la décision de la Cour, Me Agbodjo a indiqué qu’il en prenait acte par devoir de respect de la légalité. Il a évoqué des difficultés internes à son parti, Les Démocrates, et a précisé qu’il ne nourrissait aucun ressentiment à l’égard de quiconque. Il a remercié le président du parti, Thomas Boni Yayi, pour la confiance accordée à la jeunesse lors du parrainage de sa candidature.

L’ancien candidat a appelé ses partisans à la retenue et à la paix. Il a demandé au peuple béninois d’éviter toute réaction de colère ou de représailles et de privilégier le dialogue. Selon lui, chaque épreuve politique doit être comprise comme une étape de la vie nationale. Me Renaud Agbodjo a annoncé son retrait temporaire de la vie politique. Il a indiqué vouloir se consacrer à sa famille et à son cabinet après plusieurs années d’engagement public. Il a réaffirmé son attachement à la paix, à la démocratie et au respect des institutions.