Présidentielle au Bénin : Daniel Edah obtient son quitus fiscal et confirme ses ambitions

Le candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2026, Daniel Edah, a franchi une nouvelle étape dans son parcours politique. Ce mercredi 1er octobre 2025, le président du mouvement « Nous le ferons » a annoncé sur sa page Facebook avoir obtenu son quitus fiscal, document indispensable pour tout postulant à la magistrature suprême. « Quitus fiscal ! Gloire à Dieu ! », a-t-il publié, marquant ainsi publiquement cette avancée.

Le quitus fiscal constitue une condition préalable pour les candidats aux élections présidentielles. Son obtention confirme non seulement la conformité de Daniel Edah vis-à-vis de l’administration fiscale, mais elle traduit également sa détermination à poursuivre la course électorale.

Un engagement politique déjà affirmé

Quelques jours avant cette annonce, le 25 septembre dernier, Daniel Edah avait officialisé son adhésion au parti Les Démocrates, lors d’une audience avec l’ancien chef de l’État Boni Yayi, président de la formation politique. Devant la presse, il avait présenté ce ralliement comme l’aboutissement d’un engagement personnel de longue date. « Dans l’âme, je suis démocrate depuis que le président m’a fait l’honneur de m’impliquer dans le combat pour le recouvrement de nos libertés confisquées et la restauration de notre démocratie », avait-il déclaré.

En rejoignant le parti de la flamme, Daniel Edah a assuré vouloir contribuer à un projet de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Il a insisté sur son ambition de bâtir « un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique intégrée et en plein essor ». Concernant l’échéance de 2026, il a exhorté ses compatriotes à rester confiants, tout en affirmant que l’alternance politique qu’il défend ne serait accompagnée « ni de chasse aux sorcières, ni de représailles ».

Avec ce quitus fiscal en main, Daniel Edah confirme sa détermination à se positionner comme l’un des acteurs majeurs de la présidentielle de 2026. Son adhésion au parti Les Démocrates, conjuguée à cette avancée administrative, place désormais sa candidature dans une dynamique plus concrète, au cœur des préparatifs électoraux.