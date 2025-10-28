Présidentielle au Bénin: Houngbédji donne sa bénédiction à Wadagni

La station Peace Fm a rendu publique ce mardi 28 octobre 2025 une déclaration de Me Adrien Houngbédji, ancien président de l’Assemblée nationale et figure politique de premier plan, exprimant son soutien à la candidature de Romuald Wadagni pour la présidentielle de 2026.

Dans son message, Me Houngbédji s’est d’abord félicité du travail accompli par les institutions chargées du processus électoral, la CENA et la Cour constitutionnelle, qui ont validé deux duos pour le scrutin à venir. Il a appelé au respect de la décision de la Cour, estimant qu’elle « s’impose à tous » et ne souffre d’aucun recours.

Sur le différend opposant le parti Les Démocrates à l’un de ses députés, l’ancien président de l’Assemblée nationale a regretté la perte d’un débat qu’il jugeait « prometteur », tout en invitant à la patience et à la persévérance : « L’avenir appartient aux jeunes », a-t-il souligné.

Me Houngbédji a également salué la déclaration de Me Agbodjo, jugée « responsable », avant de rappeler que la frustration ne saurait justifier des attitudes contraires à la paix. Selon lui, le respect de l’État de droit n’exclut pas la recherche de solutions politiques capables d’apaiser et de rassembler.

Abordant la candidature de Romuald Wadagni, il a estimé que ce dernier est « indiscutablement le plus qualifié » pour diriger le pays, au regard de son expérience acquise aux côtés du président Patrice Talon pendant dix ans. Il a salué son rôle dans la mise en œuvre des politiques publiques et s’est engagé à lui apporter un « soutien actif » durant la campagne.

Enfin, Me Houngbédji a formulé le vœu que Romuald Wadagni, s’il est élu, soit « le président de tous les Béninois » et œuvre à la réconciliation nationale. Il l’a invité à consolider la démocratie et l’État de droit dans un contexte où, selon lui, « les valeurs issues de la Conférence nationale tendent à s’effacer dans le monde ».