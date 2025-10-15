Présidentielle au Bénin : La Céna enregistre cinq duos de candidats

La phase de dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle d’avril 2026 s’est officiellement achevée à la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans la nuit du mardi 14 octobre 2025. Au terme de cinq jours d’enregistrement, cinq duos de candidats ont déposé leurs dossiers pour briguer la magistrature suprême.

Le dernier duo à se présenter à la CENA, Élisabeth Agbossaga et son colistier, est arrivé à quelques minutes de minuit, clôturant ainsi la période de dépôt. Ce tandem s’ajoute à ceux déjà enregistrés plus tôt dans la journée, confirmant une participation pluraliste à ce scrutin attendu.

Peu avant, le Parti Les Démocrates (LD) avait fait une entrée remarquée dans les locaux de la CENA, accompagné d’une importante mobilisation de militants. Son candidat, Me Renaud Agbodjo, et son colistier Jude Lodjou, ont procédé au dépôt officiel de leur dossier en fin de soirée. Après la remise du récépissé provisoire par le président de la CENA, Me Agbodjo a prononcé son premier discours en tant que candidat, réaffirmant la détermination du parti de l’opposition à participer à l’élection du 12 avril 2026.

Le parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) avait, pour sa part, officialisé la veille le duo conduit par Rock Judicaël Hounwanou, journaliste bien connu du paysage médiatique béninois. Plus tôt dans la matinée, la CENA avait également enregistré un duo atypique composé de Prince Anatole Ouinsavi, président de l’Union nationale de la jeunesse béninoise (Unajeb), et de Bello Agathe. Leur candidature a suscité curiosité et intérêt, tant par son originalité que par sa symbolique d’ouverture.

Le tout premier dossier de candidature à avoir été enregistré reste celui du duo Romuald Wadagni – Mariam Talata, déposé dès le lancement de la campagne d’enregistrement le vendredi 10 octobre. En cinq jours, la CENA a donc bouclé une étape décisive du processus électoral. La prochaine phase consistera à l’examen de la conformité des dossiers et à la publication officielle de la liste des duos retenus pour le scrutin présidentiel prévu le 12 avril 2026. Les différents candidats disposent de 72 heures pour faire le complément de dossier.