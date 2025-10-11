Présidentielle-Bénin : aucun dossier déposé à la CENA en cette deuxième journée

La Commission électorale nationale autonome (CENA) poursuit la réception des dossiers de candidature pour l’élection présidentielle de 2026. Démarrée le vendredi 10 octobre 2025, cette phase cruciale du processus électoral prendra fin le mardi 14 octobre.

En cette deuxième journée, samedi 11 octobre, aucun candidat ne s’est encore présenté au siège de l’institution à Cotonou pour déposer son dossier. Les agents de la CENA, mobilisés depuis le lancement officiel, restent dans l’attente des représentants des trois grands blocs politiques : la mouvance présidentielle, la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) et l’opposition regroupée autour du parti Les Démocrates.

Selon le calendrier établi, les candidats disposent encore de trois jours pour effectuer le dépôt de leurs dossiers. La CENA assure être prête à recevoir toutes les formations concernées et à veiller au strict respect des délais. Cette étape marque un moment déterminant du processus électoral, avant l’examen des candidatures et la publication de la liste officielle des duos retenus pour la présidentielle de 2026