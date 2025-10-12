Présidentielle-Bénin : Le parti LD s’offre des prolongations pour le choix d’un candidat

Prévu initialement pour ce dimanche 12 octobre 2025, le Conseil national du parti Les Démocrates se tiendra finalement le lundi 13 octobre 2025. L’annonce a été faite dans la nuit du samedi 11 octobre sur la page Facebook du Secrétaire national à la communication du parti Guy Dossou Mitokpè, accompagnée du message : « Nous avons vaincu ».

Cette session, jugée décisive pour la formation politique, est consacrée à la désignation du duo candidat qui représentera le parti à l’élection présidentielle de 2026. La convocation, signée par le président du parti, s’appuie sur les articles 28 à 31 des statuts et sur les dispositions des articles 9, 10 et 71 du règlement intérieur. Elle se réfère également aux décisions issues du premier congrès ordinaire tenu à Parakou en octobre 2023.

Le Conseil national réunit les membres du Haut Conseil, ceux de la Coordination nationale (90 membres), un représentant de chacune des 24 coordinations de circonscription électorale, ainsi qu’un délégué pour chacune des 77 communes du pays. Conformément aux textes du parti, les règles de préséance guideront la représentation afin d’assurer un équilibre entre les différentes structures.

Le programme détaillé de la rencontre, selon la direction du parti, sera communiqué dans le kit remis aux participants dès leur arrivée. La direction politique appelle à la ponctualité et à la présence effective de tous les délégués, soulignant l’importance stratégique de cette séance dans la préparation du scrutin présidentiel.

Le Conseil national marquera une étape clé dans la marche du principal parti d’opposition vers l’élection de 2026, au cours de laquelle il doit trancher entre les candidatures reçues et officialiser le duo appelé à porter ses couleurs. Pour l’heure, sur les réseaux sociaux, plusieurs noms sont annoncés.