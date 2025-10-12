Présidentielle- Bénin : toujours aucun dossier de candidature déposé à la CENA

La Commission électorale nationale autonome (CENA) poursuit la phase de réception des dossiers de candidature pour l’élection présidentielle prévue en 2026. Trois jours après l’ouverture officielle de cette étape, aucun dossier n’a encore été enregistré au siège de l’institution à Cotonou.

L’opération, lancée le vendredi 10 octobre 2025, doit s’achever le mardi 14 octobre, conformément au calendrier électoral établi. Malgré la disponibilité des agents de la CENA, déployés depuis le premier jour pour accueillir les formations politiques, aucun duo candidat ne s’est encore présenté.

Les regards restent tournés vers les trois principaux blocs politiques : la mouvance présidentielle, la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) et Les Démocrates, principal parti de l’opposition. Selon les dernières informations recueillies, le parti LD poursuit encore les concertations internes.

La CENA, pour sa part, affirme être pleinement prête à recevoir les dossiers dès leur soumission et rappelle que le respect du délai légal demeure impératif. Cette étape représente un tournant essentiel du processus électoral avant l’examen des dossiers et la publication de la liste officielle des duos retenus pour la présidentielle de 2026.