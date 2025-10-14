Présidentielle-Bénin : un duo atypique dépose sa candidature à la CENA

Un duo inattendu s’est présenté ce lundi 14 octobre 2025 à la Commission électorale nationale autonome (CENA). Conduit par Prince Anatole Ouinsavi, président de l’Union nationale de la jeunesse béninoise (Unajeb), et sa colistière Bello Agathe, le tandem a officiellement déposé son dossier de candidature pour la présidentielle de 2026. Une initiative qui surprend dans un contexte électoral déjà balisé par les principales forces politiques.

Selon les dispositions du code électoral en vigueur, seuls trois duos devraient être enregistrés : celui de Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, soutenus par la mouvance présidentielle, celui des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), et enfin celui du parti d’opposition Les Démocrates. Mais Prince Anatole Ouinsavi a choisi de se lancer malgré ce cadre restreint, affichant une ambition assumée.

« Je suis très heureux, très fier d’avoir déposé mon dossier de candidature. Les élections présidentielles sont d’une importance capitale pour l’avenir d’une nation. En tant que jeunes, notre engagement est ferme », a-t-il déclaré à la presse après avoir reçu son récépissé provisoire des mains du président de la CENA.

Se réclamant de la mouvance présidentielle, le président de l’Unajeb affirme vouloir contribuer à la victoire du camp du pouvoir à travers ce qu’il qualifie de « stratégie de mobilisation ». « Notre souhait, c’est d’être candidats pour permettre à la mouvance de multiplier les stratégies qui nous permettront de gagner cette bataille. »

Dans une longue déclaration empreinte de ferveur politique, Ouinsavi a également rendu hommage au président Patrice Talon, qu’il dit admirer pour son bilan des dix dernières années : « Là où plusieurs ont échoué, le président Talon a relevé le défi. Quand mes amis étrangers viennent au Bénin, ils sont séduits par la transformation du pays. »

Tout en réaffirmant son ancrage dans la mouvance, le candidat affirme porter une sensibilité sociale. « On accuse souvent la mouvance de ne pas être sociale. Nous, nous voulons combler ce vide. Cela fait 21 ans que nous travaillons dans le social, et nous sommes convaincus que la jeunesse doit continuer à soutenir le pouvoir pour que les acquis se consolident. »

Avec ce dépôt de candidature inattendu, la CENA enregistre un duo singulier, en marge des formations politiques majeures. Reste à savoir si cette initiative, qualifiée par certains d’« audacieuse » et par d’autres de « symbolique », pourra franchir les étapes institutionnelles d’un processus électoral particulièrement encadré. On retient tout de même que son dossier de candidature souffre de carence de pièces.