Programme Agrostudies : 13 jeunes béninois financés pour faire de l'agrobusiness

Le Fonds national de développement agricole (Fnda) a procédé, le mardi 07 octobre 2025, à la signature de conventions de financement avec 13 jeunes promoteurs agricoles issus du programme Agrostudies. Ce programme gouvernemental, piloté par le ministère chargé de la formation professionnelle, offre des bourses à de jeunes diplômés des écoles et lycées agricoles pour effectuer des stages pratiques dans des fermes spécialisées en Israël, afin d’acquérir des compétences techniques avancées.

Initialement composée de 20 participants, la 4ᵉ cohorte a fait l’objet d’un accompagnement rigoureux au retour au pays. Six étapes ont permis de sélectionner les meilleurs projets. Prise de contact et expression des intentions, formation au montage et à la gestion de projets, visites de sites d’exploitation, appui à la rédaction des documents de projet, examen et validation par le comité du Fnda, puis signature des conventions et recrutement des prestataires. À l’issue de ce processus, 13 jeunes ont été retenus pour bénéficier d’un appui financier conséquent.

Grâce au soutien de la Coopération Suisse au Bénin, ces jeunes agripreneurs recevront une subvention globale de plus de 126 millions de francs CFA, soit environ 10 millions par bénéficiaire. Le directeur général du FNDA, Nicolas Ahouissoussi, a réaffirmé l’engagement du Fonds à accompagner la mise en œuvre effective des projets. Il a précisé que les bénéficiaires seront soutenus dans le recrutement de prestataires pour les infrastructures et l’acquisition d’équipements auprès de la SoNaMa.

Au nom des lauréats, Firmin Tonin a remercié le Gouvernement béninois et le Président Patrice Talon pour cette initiative en faveur des techniciens agricoles. Il a souligné la confiance que cette mesure témoigne envers la jeunesse et l’impact positif attendu sur leurs communautés respectives. Selon lui, ce financement représente une véritable opportunité de transformation économique et sociale.

Le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Dossa Aguemon, a exhorté les bénéficiaires à faire un usage responsable des fonds. « Il vous revient maintenant de saisir les opportunités comme celles-ci et d’utiliser les équipements et appuis financiers qui vous seront gracieusement offerts à bon escient, pour devenir de véritables entrepreneurs agricoles capables de s’auto-employer et de créer des emplois pour d’autres jeunes », a-t-il déclaré, insistant sur la responsabilité individuelle et collective.

La cérémonie s’est achevée par un échange direct entre les bénéficiaires et le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui. Le ministre les a invités à faire preuve de rigueur, de persévérance et d’innovation, tout en rappelant que les acquis de ce stage international doivent devenir un véritable levier de création de valeur, de devises et d’emplois pour le Bénin. Par cette initiative, le gouvernement confirme son ambition de faire de l’agrobusiness un moteur de croissance et d’insertion professionnelle pour la jeunesse.