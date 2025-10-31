Quand un ordinateur égaré fait rebrousser chemin à un avion

Un vol commercial reliant la Virginie à l’Italie a récemment pris une tournure inhabituelle. Un ordinateur tombé dans une zone inaccessible de l’appareil a conduit les pilotes à revenir au point de départ. Selon les enregistrements radio exploités par le canal You can see ATC et les données de FlightAware, le vol United 126 de United Airlines, parti de l’aéroport international de Dulles près de Washington, a changé de trajectoire alors qu’il se trouvait au-dessus de la côte nord-est des États-Unis.

Les éléments enregistrés révèlent que l’incident n’a pas été qualifié d’urgence, mais qu’il a tout de même entraîné un retour complet à l’aéroport d’origine. La décision du commandant de bord reposait sur un principe de précaution directement lié à la présence d’une batterie lithium-ion, identifiable comme un risque potentiel d’incendie lorsqu’elle n’est pas contrôlable.

Un objet tombé dans une zone inaccessible

L’événement trouve son origine dans une situation simple : un passager a égaré son ordinateur portable alors qu’il était encore allumé. D’après l’audio publié par You can see ATC, l’appareil serait tombé au-delà d’un panneau latéral avant de finir dans une zone du fuselage communiquant avec la soute. Les enregistrements montrent que les pilotes ne pouvaient ni voir ni récupérer l’appareil électronique durant le vol.

À ce moment-là, l’avion se trouvait environ 100 milles nautiques au sud-est de Boston. Le vol venait de parcourir une courte portion de son itinéraire transatlantique lorsque l’équipage a pris contact avec le contrôle aérien pour solliciter l’autorisation de retourner à Dulles. Les équipes de contrôle ont alors interrogé l’équipage sur la nécessité d’une déclaration d’urgence ou d’un soutien spécifique à l’atterrissage. L’équipage a confirmé que ni l’un ni l’autre n’étaient requis, précisant que la mesure était prise par prudence.

Une décision liée aux risques des batteries au lithium

L’évolution du transport aérien fait apparaître de nouvelles préoccupations opérationnelles liées aux équipements électroniques personnels. Les batteries au lithium-ion, présentes dans la plupart des ordinateurs et téléphones, sont surveillées car elles peuvent, dans certaines circonstances, provoquer un dégagement de chaleur incontrôlé.

L’audio capté montre que le pilote a indiqué aux contrôleurs que la batterie se trouvait dans une partie du Boeing 767 non équipée d’un dispositif de suppression incendie : “Nous ne connaissons pas son état et nous ne pouvons pas y accéder.” L’équipage a ajouté que l’objectif était de récupérer l’appareil avant de traverser l’Atlantique. Selon la séquence publique, l’un des contrôleurs a qualifié l’événement d’inhabituel en plaisantant sur le fait qu’il constituerait “une histoire de briefing” pour la communauté aéronautique. Ce commentaire a été enregistré dans l’échange publié en ligne.