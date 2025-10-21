Rachat de TikTok: bras de fer entre Trump et un homme d'affaires connu en France

Depuis plusieurs mois, aux USA, la question de TikTok agite les débats. Trump avait notamment promis la fin du réseau avant de revenir sur sa décision, expliquant que l’entreprise pourrait rester active à condition que sa filiale américaine soit cédée à un acteur américain, pour des raisons de sécurité.

Cette opération implique que certains hommes d’affaires, très influents, soient intégrés au projet. Nous pensons notamment à Larry Ellison, PDG d’Oracle, et Michael Dell, fondateur de Dell Technologies. Or, ces deux individus sont particulièrement proches de Donald Trump. Une proximité qui interroge d’autres patrons américains, à commencer par Franck McCourt, connu en France pour être le propriétaire de l’Olympique de Marseille.

Franck McCourt s’attaque à Trump et aux grosses entreprises américaines

Concrètement, les contours autour du deal que le président américain souhaite mettre en place avec ByteDance, la maison mère de TikTok est encore particulièrement flou. On ne sait pas quand l’accord sera signé, ni qui sera réellement impliqué. Cependant, les noms qui fuitent ne plaisent pas forcément à tout le monde et encore moins à celles et ceux qui ont aussi des vues sur l’application.

McCourt est directement concerné. Ce dernier a d’ailleurs lancé un consortium en mai 2024, dans l’espoir de se positionner comme racheteur potentiel. La fuite des noms de Larry Ellison et Michael Dell implique, à ses yeux, un manque de transparence. Il a, de ce fait, mandaté des experts juridiques dans l’idée de vérifier si tout est effectué dans les règles. Le propriétaire de l’OM se réserve d’ailleurs le droit d’intenter un recours judiciaire.

Une prise de position qui surprend

Cette prise de position a de quoi surprendre. Il est effectivement rare de se positionner contre le président américain. Il l’est tout autant de faire la guerre aux plus grandes entreprises technologiques, qui dominent assez largement l’économie américaine et qui, en outre, ont la mainmise sur les données des utilisateurs.