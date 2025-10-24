Real Madrid : la femme de ménage de l’ancienne gloire Iker Casillas arrêtée pour vol

La police espagnole a procédé à l’arrestation d’une femme de ménage employée par l’ancien gardien du Real Madrid, Iker Casillas, accusée d’avoir dérobé plusieurs montres de luxe au domicile du champion du monde 2010. L’affaire a été rapidement résolue, mais elle a surpris par l’identité de la victime et la proximité de la suspecte avec l’ex-footballeur.

Cinq montres de luxe dérobées

Les autorités ont indiqué avoir élucidé le vol de cinq montres haut de gamme au domicile d’un ancien footballeur professionnel résidant à Madrid. Deux d’entre elles ont déjà été retrouvées. Selon plusieurs médias espagnols, la victime serait bien Iker Casillas, figure emblématique du football espagnol.

La plainte, déposée le 16 octobre, a conduit à une enquête accélérée. Les enquêteurs ont identifié deux suspects, un homme et une femme, cette dernière étant employée comme femme de ménage chez l’ancien joueur. Les deux individus ont été interpellés le 21 octobre, alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le territoire espagnol.

Les objets volés comprenaient des pièces d’horlogerie de grande valeur, certaines estimées à plusieurs dizaines de milliers d’euros. D’après la police, la femme prévoyait de restituer une partie des bijoux, ce qui laisse penser que le duo avait compris que la fuite serait difficile à organiser.

Une icône du football mondial victime d’un vol domestique

Ancien capitaine de la sélection espagnole, Iker Casillas reste une figure respectée du football mondial. Formé au Real Madrid, il a remporté trois Ligues des champions et la Coupe du monde 2010 avec la Roja. Connu pour sa carrière exemplaire et sa discrétion hors des terrains, il a mis fin à sa carrière professionnelle après un arrêt cardiaque en 2019, avant de se consacrer à divers projets liés au sport et à la communication.

Alors que deux de ses montres ont été récupérées, l’enquête vise désormais à retracer le parcours des objets restants. Le calme habituel du domicile de l’ancien gardien a laissé place à une affaire qui mêle célébrité, confiance brisée et appât du gain.