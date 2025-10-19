Rencontre avec Trump : les confidences de Zelensky

La rencontre d’octobre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky a laissé une impression mitigée parmi les diplomates européens. Selon Le Point (18 octobre 2025), le président ukrainien aurait confié à ses interlocuteurs que le dirigeant américain paraissait « de mauvaise humeur » lors de leur tête-à-tête à Washington. Le média précise également que, d’après ces confidences, Vladimir Poutine aurait convaincu Trump que l’Ukraine « avait perdu la guerre ». Ces éléments traduisent une certaine amertume du dirigeant ukrainien à l’issue de cette rencontre.

Des échanges à tonalité froide

Le Point rapporte que Zelensky, après son entretien avec le président américain, a exprimé sa déception devant plusieurs responsables européens. Il leur aurait indiqué que Donald Trump n’avait pas montré le même degré d’ouverture que lors des précédents échanges, évoquant une conversation marquée par la réserve et une humeur distante du président américain. Ces confidences ont été relayées de manière informelle, sans communiqué officiel.

Lors de la réunion d’août 2025, la situation avait été tout autre. À cette époque, Zelensky avait été reçu à la Maison-Blanche aux côtés de plusieurs dirigeants européens pour discuter de garanties de sécurité et de coordination des aides. Les discussions avaient alors été jugées constructives et marquées par un ton de coopération, contrastant avec la rencontre d’octobre décrite comme plus froide.

Une relation à surveiller

Le contraste entre ces deux rencontres montre l’évolution du dialogue entre Washington et Kiev ces derniers mois. Si celle d’août avait nourri l’espoir d’un front diplomatique uni, celle d’octobre laisse entrevoir un climat moins coopératif. Selon Le Point, le président ukrainien, visiblement préoccupé, aurait fait part de son inquiétude sur la position américaine et sur l’influence retrouvée de Moscou dans les discussions autour de la guerre.