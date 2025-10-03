Réponse du Hamas : Trump appelle Israël à l’arrêt immédiat des bombardements

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé vendredi sa disposition à engager des négociations immédiates concernant la libération des otages israéliens détenus à Gaza et la fin du conflit. Cette déclaration intervient après la présentation du plan en 20 points du président américain Donald Trump, qui fixait un ultimatum expirant dimanche. L’annonce a suscité une réaction directe du locataire de la Maison Blanche, qui a exigé d’Israël la suspension immédiate de ses opérations militaires dans l’enclave palestinienne.

Une réponse partielle saluée par la communauté internationale

Le président américain a réagi rapidement à la position exprimée par le mouvement palestinien. Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a déclaré qu’Israël devait stopper sans délai ses frappes aériennes sur Gaza, condition nécessaire selon lui pour permettre une extraction rapide et sécurisée des personnes retenues en captivité. Le chef d’État américain a estimé que l’organisation islamiste semblait désormais disposée à s’engager vers une paix durable, malgré près de deux années de conflit meurtrier qui ont ravagé le territoire palestinien.

La communauté internationale a accueilli favorablement cette évolution. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s’est déclaré encouragé par la réponse formulée par le Hamas. Les pays médiateurs ont également exprimé leur satisfaction : le Qatar a salué l’acceptation par le mouvement du plan américain, tandis que l’Égypte a qualifié cette réponse de positive. Ces réactions diplomatiques interviennent alors que les chancelleries multipliaient les pressions sur les différentes parties pour parvenir à un cessez-le-feu.

Des engagements sur la gouvernance future de l’enclave

Le mouvement palestinien a précisé les contours de sa position concernant l’administration future du territoire. Le Hamas a confirmé son acceptation de confier la gestion de la bande de Gaza à une structure palestinienne constituée de technocrates indépendants, sans affiliation politique directe. Cette proposition répond à l’une des exigences majeures du plan Trump, qui prévoyait la mise en place d’une gouvernance transitoire sous supervision internationale.

Le conflit qui oppose Israël au Hamas trouve son origine dans l’attaque du 7 octobre 2023, lorsque des commandos du mouvement islamiste ont franchi la barrière de sécurité et mené une offensive sur le territoire israélien. Cette opération militaire avait provoqué la mort de près de 1 200 personnes et la capture de quelque 250 otages. En représailles, l’État hébreu a lancé une campagne militaire d’une ampleur inédite sur Gaza, provoquant selon les autorités locales plus de 66 000 morts parmi la population palestinienne. Le plan américain dévoilé en début de semaine prévoit notamment un retrait progressif des forces israéliennes, le désarmement du Hamas et la libération simultanée des captifs contre des prisonniers palestiniens détenus en Israël. Les négociations précédentes avaient échoué sur plusieurs points, notamment les garanties de sécurité et les modalités du retrait militaire.

L’organisation palestinienne a toutefois posé des conditions supplémentaires. Selon sa déclaration, les autres questions relatives à l’avenir du territoire devraient faire l’objet de discussions dans un cadre palestinien élargi, auquel le Hamas affirme vouloir participer et contribuer de manière responsable. Cette formulation laisse entrevoir la volonté du mouvement de conserver un rôle politique dans les futures instances de décision, même s’il accepte de renoncer au contrôle direct de l’enclave qu’il exerce depuis 2007.

L’ultimatum fixé par le président américain expire dimanche à 18 heures heure de la côte Est, laissant moins de 48 heures aux différentes parties pour finaliser un accord qui pourrait mettre fin au conflit le plus meurtrier entre Israéliens et Palestiniens depuis des décennies.