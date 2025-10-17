Robotisation : la Chine devance les États-Unis dans la course mondiale

Les images paraissent sorties d’un film de science-fiction : d’immenses halls où des bras mécaniques s’activent sans relâche, dans le noir complet. Ces « usines sombres » chinoises fonctionnent 24 heures sur 24, sans opérateurs, ni pause, ni lumière. Là où l’on entendait autrefois le brouhaha des ateliers, ne résonne plus que le cliquetis précis des robots. Pour les dirigeants américains qui ont récemment visité ces sites, la surprise a viré à la stupeur. Le patron de Ford a reconnu que ce qu’il a vu en Chine lui a donné « une leçon d’humilité » rapporte Business Insider.

En une décennie, la Chine a métamorphosé son appareil productif. Le pays compte désormais environ deux millions de robots industriels en activité, auxquels s’ajoutent près de 300 000 nouveaux chaque année. À titre de comparaison, les États-Unis n’en ont ajouté qu’un peu plus de 34 000 sur la même période. Ces chiffres ne traduisent pas seulement un volume d’investissement supérieur, mais une orientation stratégique : celle d’un modèle industriel qui mise sur l’automatisation de masse pour compenser la hausse du coût du travail et renforcer son autonomie technologique.

Le pays du taylorisme rattrapé par sa propre invention

Ironie de l’histoire : ce sont les États-Unis qui ont autrefois façonné le monde industriel moderne. Des chaînes de montage de Henry Ford aux principes du taylorisme, l’Amérique a longtemps incarné la productivité par excellence. Ses usines servaient de modèle, son génie mécanique inspirait le monde entier. Mais cette domination reposait sur une main-d’œuvre abondante, syndiquée, et sur un modèle d’organisation hiérarchique du travail. L’émergence de concurrents asiatiques à bas salaires, puis la recherche de rentabilité immédiate, ont peu à peu vidé les ateliers américains, laissant place à une dépendance accrue vis-à-vis de la sous-traitance étrangère.

La première désindustrialisation américaine s’est accompagnée d’un paradoxe : en délocalisant sa production pour réduire les coûts, l’Amérique a aussi transféré son savoir-faire industriel. Et la Chine, d’abord simple atelier du monde, a su transformer cette opportunité en tremplin. En investissant massivement dans la robotique et les technologies d’automatisation, Pékin a comblé son retard et s’est donné les moyens de produire plus vite, mieux et surtout, sans dépendre du facteur humain.

Le capital remplace la main-d’œuvre

Le temps où la compétitivité reposait sur les salaires est révolu. Une heure de travail robotisé coûte aujourd’hui presque autant aux États-Unis qu’au Vietnam, mais elle ne s’interrompt jamais. La véritable bataille se joue désormais sur le terrain du capital et des compétences technologiques. Développer, installer et entretenir des robots exige des investissements lourds, mais aussi une expertise que la Chine a su bâtir patiemment, en intégrant l’ensemble de la chaîne de valeur : composants, logiciels, maintenance et intelligence artificielle embarquée.

Les États-Unis, eux, demeurent puissants dans l’innovation logicielle et la conception d’algorithmes, mais peinent à convertir cette avance en gains industriels tangibles. Leurs usines vieillissantes, leur cadre réglementaire complexe et la frilosité d’une partie du capital-investissement freinent la modernisation du secteur manufacturier. La robotisation ne se limite pas à des bras articulés : elle suppose un écosystème complet où chaque maillon, du capteur à la programmation, évolue en synergie.

Une leçon d’humilité et un avertissement

Pour l’économie mondiale, le basculement est clair : la Chine n’est plus seulement l’atelier du monde, mais devient son ingénieur en chef. En robotisant à marche forcée, elle prépare une ère où la productivité se mesurera moins au nombre d’ouvriers qu’à la densité de robots par mètre carré. L’Amérique, pionnière du travail à la chaîne, observe aujourd’hui ce glissement avec inquiétude, consciente qu’un cycle industriel s’achève et qu’un autre commence.