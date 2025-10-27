Russie - Corée du Nord : pour Poutine, "Tout se passe comme prévu"

Entre la Russie et la Corée du Nord, tous les feux sont au vert. C’est, en tout cas, ce qu’a affirmé le président russe Vladimir Poutine, à l’occasion d’une rencontre au Kremlin avec la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son Hui, organisée ce lundi 27 octobre 2025.

Une sortie qui est tout sauf surprenante. En effet, depuis plusieurs semaines, mois, le rapprochement entre ces deux pays est notable, et ce, sur tous les points (militaire, diplomatique, économique et culturel). Dernière preuve en date : la guerre en Ukraine dans laquelle la Corée du Nord est engagée aux côtés des forces armées du Kremlin.

Entre Moscou et Pyongyang, l’entente parfaite

Cette réunion a été l’occasion pour la ministre nord-coréenne d’exprimer le soutien indéfectible de Pyongyang aux politiques russes. Celle-ci a profité de l’occasion pour rappeler à Moscou, le soutien et l’appréciation du dirigeant Kim Jong-Un à l’endroit de Vladimir Poutine et de la Russie.

Une visite qui s’inscrit dans une série de rencontres régulières entre hauts responsables russes et nord-coréens, qui s’est particulièrement accélérée depuis 2024, date à laquelle Russie et Corée du Nord ont signé leur pacte d’alliance stratégique. Un pacte qui avait alors suscité l’émoi de la communication internationale, pour qui cet accord entre deux puissances jugées autoritaires et belliqueuses par l’Occident, représentait une menace.

Un pacte d’alliance qui s’est conclu par l’envoi de troupes nord-coréennes sur le sol russe, à Koursk, afin de reprendre et défendre le territoire que les forces armées ukrainiennes avaient réussi à prendre. Selon les décomptes officieux, quasiment 600 militaires nord-coréens ont perdu la vie. Un soutien salué par les autorités russes et considéré comme un symbole des liens d’amitié entre les deux pays.

Moscou a besoin de partenaires commerciaux

Outre les relations militaires, ce sont aussi les relations économiques entre les deux pays, qui évoluent. Une liaison aérienne commerciale entre Moscou et Pyongyang a été rétablie en juillet, et ce, pour la première fois depuis plusieurs décennies. Un pont routier reliant les deux pays est également en plein développement, ce qui permettra à terme, d’accélérer et renforcer les échanges commerciaux routiers entre les deux pays. Une aubaine pour la Corée du Nord, considéré comme le pays le plus fermé au monde, et la Russie, en recherche de nouveaux partenaires commerciaux, notamment depuis le début du conflit sur le sol ukrainien et le boycott européens de ses hydrocarbures.