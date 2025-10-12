Russie : les frappes ukrainiennes guidées par les USA selon le Financial Times

Les tentatives de Donald Trump pour obtenir un arrêt des combats entre la Russie et l’Ukraine n’ont, jusqu’ici, débouché sur aucun compromis. Malgré ses rencontres avec Vladimir Poutine et ses échanges avec Volodymyr Zelensky, les discussions n’ont pas permis d’ouvrir une voie de sortie durable. Alors que les efforts diplomatiques s’essoufflent, les opérations militaires s’intensifient, notamment du côté ukrainien, qui frappe de plus en plus profondément le territoire russe.

Des opérations coordonnées avec l’appui américain

Le quotidien britannique Financial Times rapporte que les États-Unis participeraient activement à la planification des frappes menées par l’armée ukrainienne. Des sources issues des services de renseignement estiment que Washington conseille Kiev sur plusieurs aspects techniques, comme les itinéraires ou les horaires de vol, et fournit des informations sur les faiblesses des cibles.

Un responsable américain cité par le journal précise toutefois que la sélection des objectifs relève de la seule décision ukrainienne. Cette coopération aurait pour finalité d’éroder les moyens de guerre de la Russie, en espérant contraindre Moscou à envisager une reprise des pourparlers. L’administration américaine cherche ainsi à renforcer la position de Kiev sans apparaître comme un acteur direct des combats, une approche à la fois stratégique et délicate.

L’économie énergétique russe sous pression

Depuis la fin de l’été, les drones ukrainiens visent de manière répétée les installations pétrolières et logistiques russes : raffineries, trains-citernes, dépôts et pipelines. Ces frappes ciblées perturbent la distribution de carburant à l’intérieur du pays, entraînant une envolée des prix et obligeant Moscou à réduire ses exportations de diesel. Dans certains cas, la Russie a même dû acheter du carburant à l’étranger — une situation inhabituelle pour un pays exportateur d’énergie.

Volodymyr Zelensky a déclaré récemment que la Russie souffrait désormais d’un manque notable de carburant, évoquant une réduction d’environ un cinquième de ses réserves disponibles. Ces attaques, selon lui, démontrent l’efficacité des nouvelles capacités ukrainiennes.

Pour Moscou, cette pression sur l’énergie représente une vulnérabilité majeure : frapper les ressources énergétiques équivaut à frapper le cœur de son économie. À mesure que ces opérations se poursuivent, elles compliquent toute tentative de retour aux négociations, renforçant l’idée que la guerre se joue désormais autant sur le terrain militaire que sur celui de la résilience économique.