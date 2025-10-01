Russie : l’Europe sommée de réagir après un incident dans un pays de l’OTAN

L’appel lancé par la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a résonné comme une mise en garde adressée à l’ensemble du continent : l’Europe doit répondre sans ambiguïté aux menaces venues de Moscou rapporte l’agence AP News. Pour Copenhague, les événements récents ne relèvent plus de simples provocations, mais d’une stratégie hostile qui cherche à affaiblir les défenses collectives par des moyens détournés.

Des survols inquiétants devenus un signal d’alarme

Depuis plusieurs jours, le Danemark a rapporté à plusieurs reprises la présence de drones non identifiés au-dessus de sites sensibles. Ces incursions ont immédiatement ravivé les soupçons de manœuvres orchestrées par la Russie, accusée de multiplier les opérations dites « hybrides » : une combinaison de pressions technologiques, de menaces indirectes et d’actions furtives visant à tester la solidité des pays membres de l’OTAN. Déjà auparavant, Copenhague avait dénoncé ce type de comportements, estimant qu’il ne s’agissait pas d’actes isolés mais d’un plan méthodique visant à intimider un voisin placé au cœur des routes maritimes stratégiques de la Baltique.

L’Europe face à un défi invisible mais réel

Pour Mette Frederiksen, il ne fait aucun doute que la Russie est le seul acteur prêt à mettre en péril la sécurité de son pays. Elle a donc exhorté ses partenaires européens à donner une réponse « très forte », rappelant que céder à ce type de pression reviendrait à ouvrir une brèche dans la protection collective. L’image employée par certains observateurs est celle d’un barrage : si une fissure est ignorée, c’est toute la structure qui finit par céder. De la même manière, l’absence de réaction ferme à ces survols de drones pourrait encourager d’autres actions plus intrusives encore.