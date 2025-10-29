Russie : l'Inde fait fi des sanctions américaines avec un nouveau contrat

Alors que les États-Unis ont plusieurs fois averti l’Inde de ne plus travailler avec Moscou, dans l’espoir de faire pression sur le Kremlin et bloquer son économie, New Delhi vient d’effectuer une annonce qui ne devrait pas vraiment contenter la Maison-Blanche. En effet, l’Inde a annoncé un nouveau partenariat avec une grande entreprise russe.

L’entreprise publique Hindustan Aeronautics Limited (HAL) a effectivement officialisé un tout nouvel accord avec le géant russe United Aircraft Corporation (UAC). Cet accord permettra d’assembler des avions à usage commercial ou civil, localement. De quoi aider l’Inde à devenir pleinement autonome sur cette question.

L’Inde et la Russie signent un nouveau partenariat

Concrètement, le contrat signé entre les deux entités porte sur la fabrication d’avions bimoteurs à fuselage étroit, adaptés aux liaisons courtes distances. Une manière de doper le marché intérieur alors que la population indienne, qui dépasse les 1.4 milliard d’habitants et qui continue de croître, a besoin de méthodes de transport, à la fois fiables et peu coûteuses, en plus d’être rapides.

Cette annonce pourrait impliquer des États-Unis, de nouvelles taxes. Il y a quelques mois, Washington avait imposé 50% de surtaxe sur les exportations indiennes, afin de pousser Modi et son gouvernement à arrêter les achats de pétrole russe. En effet, United Aircraft Corporation, entité contrôlée par l’État russe, figure sur les listes de sanctions ordonnées par les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni.

Quelle sera la réaction de Washington ?

Des annonces avaient été effectuées dans le sens des États-Unis, Trump affirmant notamment que New Delhi s’était engagé à arrêter l’importation de pétrole russe. Une information par ailleurs jamais confirmée par l’Inde, qui disposerait donc d’autres leviers de coopération avec la Russie, qu’elle a visiblement décidé d’activer. Souveraine, l’Inde rappelle ici qu’elle est libre de ses choix et actions, malgré les pressions américaines.