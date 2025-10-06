Russie : l'Ukraine tente de lancer une attaque massive de drones

Depuis plusieurs mois, les drones sont devenus des instruments centraux dans les affrontements entre la Russie et l’Ukraine. La Russie, qui a démontré une grande maîtrise dans l’usage de ces appareils pour frapper des cibles stratégiques, a désormais été la cible d’attaques ukrainiennes d’ampleur, montrant un changement dans les dynamiques du conflit.

Une offensive nocturne d’ampleur

Entre dimanche soir et lundi matin, l’armée russe a intercepté et détruit 251 drones ukrainiens, les empêchant d’atteindre leurs cibles. Près de la moitié de ces appareils ont été neutralisés au-dessus de la Crimée, de la mer Noire et de la mer d’Azov, tandis que le reste a été abattu dans les régions de Koursk et de Belgorod.

Malgré cette interception massive, certains drones ont réussi à frapper des infrastructures civiles et industrielles. À Feodosia, sur la côte de Crimée, un terminal pétrolier a été endommagé par un incendie. À Dzerjinsk, dans la région de Nijni Novgorod, une vingtaine de drones ont touché une zone industrielle, provoquant au moins un blessé et des incendies dans les quartiers voisins. Dans la région de Briansk, plusieurs frappes ont causé des dommages aux installations énergétiques, nécessitant l’intervention des services d’urgence. Enfin, dans la région sud-ouest de Belgorod, environ 40 000 habitants ont d’abord été privés d’électricité avant un rétablissement partiel tôt lundi matin.

Des drones pour frapper au cœur des infrastructures

Ces attaques révèlent la capacité croissante de l’Ukraine à cibler des points stratégiques à distance. Les centrales électriques, les terminaux pétroliers et les usines d’explosifs sont désormais à portée de drones, transformant le ciel en un champ de bataille supplémentaire. Ce mode d’action rappelle l’approche russe, qui s’était distinguée par des frappes ciblées efficaces, mais cette fois-ci, c’est la Russie qui se retrouve confrontée à la vulnérabilité de ses installations.

Si aucune des attaques n’a provoqué de pertes massives humaines, elles soulignent la tension persistante sur les infrastructures essentielles et rappellent la dépendance des populations locales à ces systèmes. L’usage intensif des drones introduit aussi une dimension stratégique où la rapidité et la précision des frappes deviennent déterminantes, obligeant les forces russes à renforcer leur défense aérienne et leur préparation civile.

Les drones sont ainsi devenus des acteurs majeurs de la confrontation russo-ukrainienne, capables de frapper à distance et de perturber les réseaux critiques sans confrontation directe au sol. Pour les civils comme pour les autorités militaires, leur présence transforme radicalement la manière dont la guerre est menée, entre surprises nocturnes et vigilance constante.