Russie : pour des chansons anti-Kremlin, trois jeunes en prison

À Saint-Pétersbourg, trois jeunes artistes ont été placés en détention après avoir interprété dans la rue plusieurs chansons d’auteurs connus pour leurs positions critiques envers le pouvoir. Leur prestation, donnée à proximité d’une station de métro et filmée par des passants, a rassemblé plusieurs dizaines de personnes avant d’attirer l’attention des autorités locales. L’information a été rapportée par Le Journal de Montreal.

Une jeune chanteuse au centre de l’affaire

Diana Loguinova, 18 ans, est à l’origine de cette représentation musicale. Passionnée de chant depuis l’adolescence, elle s’était fait connaître sur les réseaux sociaux pour ses interprétations d’artistes contemporains russes. Selon les informations publiées par le service de presse des tribunaux de Saint-Pétersbourg, elle a été condamnée à treize jours de détention pour « trouble à l’ordre public » après avoir réuni environ soixante-dix personnes. Deux autres membres du groupe, Vladislav Léontiev et Alexandre Orlov, ont écopé respectivement de treize et douze jours de détention.

Plusieurs médias russes évoquent également l’ouverture d’une enquête visant Loguinova pour « discrédit de l’armée », infraction introduite dans la législation russe en 2022. Aucune précision officielle n’a toutefois été donnée sur l’état d’avancement de cette procédure.

Des rassemblements surveillés de près

Depuis le début du conflit opposant la Russie à l’Ukraine, les rassemblements publics et les performances non autorisées sont encadrés de manière plus stricte. Les autorités locales rappellent régulièrement que tout événement susceptible de réunir un grand nombre de personnes doit faire l’objet d’une déclaration préalable.

Dans le cas de Saint-Pétersbourg, les images diffusées sur internet montrent une scène où la chanteuse interprète plusieurs morceaux devant un public spontané. Ce type de rassemblement, bien que musical à l’origine, peut être considéré comme une infraction administrative lorsqu’il n’a pas été officiellement autorisé.