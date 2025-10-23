Russie : une explosion dans une usine fait 10 morts

À Kopeïsk, dans la région de Tcheliabinsk, en Russie centrale, une explosion est survenue ce mercredi soir, dans une usine de la ville. D’après le premier bilan, il semblerait que le bilan humain soit extrêmement lourd, avec au moins dix personnes décédées et une douzaine d’autres serait portée disparue.

L’information a été rapidement confirmée par le gouverneur de la région, Alexeï Teksler, via son canal Telegram. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos de la scène ont été diffusées. On y voit un bâtiment prendre feu, suite à une énorme explosion, entrainant, par la même occasion, la projection de débris enflammés.

Une explosion qui fait au moins 10 mots

Sur place, les secours sont très vite arrivés. Ils ont été en mesure de récupérer cinq blessés, qu’ils ont emmenés à l’hôpital. Deux de ces personnes ont été ensuite déplacées dans un centre spécialisé dans le traitement des grands brûlés. Un vrai drame humain pour les habitants de cette ville calme de 150.000 habitants environ.

Mais que s’est-il passé ? Pour le moment, difficile de savoir. En effet, les autorités n’ont pas encore communiqué à ce sujet. Seule certitude ? La production, au sein de cette usine, avait un lien avec l’armée russe, puisque des explosifs destinés à être utilisés sur le terrain y étaient fabriqués. Une enquête a aussi été ouverte, pour mieux comprendre les raisons associées à cette explosion, mais les autorités excluent la piste du drone ukrainien.

La piste de l’accident est privilégiée

C’est effectivement la première chose à laquelle les forces de sécurité ont pensé. La ville de Kopeïsk se trouve à 600 kilomètres environ de l’Ukraine. Cependant, la piste de l’accident interne est ici privilégiée. Reste à savoir s’il s’agit d’une erreur humaine comme le non-respect de consignes de sécurité, d’un défaut de conception – fabrication ou d’un accident lié à la vétusté des lieux.