Russie - USA : Poutine met fin à un accord nucléaire après la sanction de Trump

Vladimir Poutine a officiellement mis fin lundi à un traité bilatéral sur le retraitement du plutonium avec les États-Unis, marquant un tournant dans la coopération nucléaire entre les deux pays. Cette décision survient peu après que Donald Trump a imposé des sanctions à la Russie, ciblant ses principales compagnies pétrolières, Rosneft et Lukoil, en bloquant leurs avoirs et en interdisant toute opération commerciale avec elles. Ces mesures ont intensifié les tensions politiques et économiques entre Washington et Moscou.

Abandon d’un mécanisme de contrôle du plutonium

L’accord annulé visait à transformer d’anciens stocks de plutonium militaire en combustible électrique, chaque pays devant recycler 34 tonnes. Ce retraitement représentait l’équivalent de plusieurs milliers d’ogives nucléaires inutilisables. Avec la signature de Poutine, ce dispositif n’existe plus juridiquement et ne pourra plus encadrer la gestion de ces matières sensibles. Les autorités russes estiment que le traité avait perdu sa pertinence et qu’il ne correspond plus à leurs priorités actuelles en matière de sécurité nucléaire.

Cette décision pourrait limiter la surveillance conjointe des stocks et des opérations de conversion, ce qui soulève des interrogations sur la transparence future des programmes nucléaires russes, même si le résultat immédiat sur la prolifération reste incertain.

Impacts économiques et diplomatiques

Donald Trump avait imposé des sanctions ciblant les principales compagnies pétrolières russes, Rosneft et Lukoil, gelant leurs avoirs et interdisant toute transaction avec ces entreprises. Ces mesures ont immédiatement secoué les marchés : les actions des sociétés visées ont fortement chuté et le prix du pétrole a augmenté de façon significative. La Banque centrale russe a répondu en abaissant son taux directeur et prévoit une inflation modérée pour l’année prochaine. L’abrogation de l’accord sur le plutonium accentue cette impression de fermeté de Moscou face à la pression extérieure, mêlant considérations économiques et enjeux de sécurité nucléaire.

Cette série de mesures juxtapose des enjeux économiques et de sécurité : les sanctions affectent les ressources financières russes et le contrôle de ses industries pétrolières, tandis que la fin de l’accord sur le plutonium touche directement les efforts bilatéraux de limitation des armements nucléaires. Il est possible que ces décisions soient interprétées comme un signal fort de Moscou, indiquant qu’elle entend réévaluer ses engagements internationaux face à la pression américaine.