Sahara occidental : la France et le Maroc confirment leur alliance

Le Maroc et la France ont réaffirmé leur coopération stratégique lors du Forum économique Maroc-France à Dakhla, réunissant plus de 40 dirigeants d’entreprises françaises et leurs homologues marocains. Pendant deux jours, les discussions ont porté sur des projets d’infrastructures, d’énergies renouvelables et d’agriculture durable, avec l’objectif de renforcer le rôle économique des provinces du Sud. L’enjeu clé est de transformer ces régions en un pont entre le Maroc, la France et l’Afrique subsaharienne. L’événement souligne également l’engagement politique de la France à soutenir la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

Investissements et développement des provinces du Sud

Les provinces du Sud du Maroc sont désormais positionnées comme des pôles de croissance et des zones stratégiques pour les investisseurs étrangers. Christophe Lecourtier, ambassadeur de France à Rabat, a rappelé que l’État français accompagnerait les entreprises dans leurs projets et que Paris se veut le premier partenaire économique de la région.

Les projets envisagés couvrent notamment les infrastructures portuaires et logistiques, le développement de l’agriculture durable et les énergies renouvelables, avec une vocation à attirer d’autres partenaires internationaux. Ce renforcement de la coopération économique vise à inscrire les provinces du Sud dans un rôle de maillon central entre le Maroc et le continent africain, créant un environnement favorable aux échanges commerciaux et à la création d’emplois. Des accords bilatéraux spécifiques pourraient être annoncés prochainement, offrant aux entreprises françaises des opportunités concrètes d’investissement.

Rappel géopolitique et tensions régionales

Historiquement, le Sahara occidental est un territoire contesté entre le Maroc et le mouvement indépendantiste du Front Polisario, soutenu par l’Algérie. La reconnaissance par certains États de la souveraineté marocaine sur cette région a suscité des tensions diplomatiques, notamment avec Paris, qui cherche à équilibrer ses relations avec les deux pays tout en soutenant ses entreprises. L’intérêt de la France dans cette zone est également économique et stratégique, visant à consolider sa présence en Afrique de l’Ouest et à participer aux projets d’infrastructure et de développement durable. Les provinces du Sud représentent ainsi un enjeu géopolitique majeur, où coopération économique et légitimité territoriale se croisent, avec des implications directes pour la sécurité et la stabilité régionale.

Perspectives et rôle international

Le forum a mis en avant la volonté conjointe du Maroc et de la France de projeter une coopération pragmatique au-delà des frontières bilatérales. Les investissements ciblent non seulement le développement local, mais aussi l’expansion vers les marchés africains, avec la création de chaînes de valeur régionales. Les participants ont souligné l’importance de la continuité des projets pour renforcer la crédibilité des initiatives et encourager d’autres investisseurs internationaux à rejoindre cette dynamique. Les provinces du Sud, désormais considérées comme un acteur géographique et économique essentiel, devraient bénéficier de politiques de soutien renforcées et d’une visibilité accrue sur le continent.