Sahara occidental : la Russie sort du silence et se prononce

Au Maghreb, la question du Sahara occidental agite les consciences, de même que les débats, depuis plusieurs années maintenant. Les tensions auraient même pu entraîner un violent conflit, notamment entre le Front Polisario, soutenu par l’Algérie et ardent défenseur de l’autonomie de la région, ainsi que le Maroc, qui en revendique la souveraineté.

Cependant, Rabat a décidé d’opter pour une approche diplomatique de la résolution de ce conflit. Un plan d’autonomie de la région, mais qui resterait sous contrôle marocain, a été proposé. Résultat, de plus en plus de nations, notamment européennes, se disent favorables à un tel dénouement.

Plusieurs capitales soutiennent le plan marocain d’autonomie

Les États-Unis, ont également rejoint la liste des soutiens diplomatiques, ainsi que la France et d’autres nations arabes ou africaines. L’idée à travers le plan proposé est de décentraliser le pouvoir, tout en affirmant officiellement qu’il s’agit d’un territoire marocain. Si l’idée a de quoi séduire les diplomates, elle ne ravit ni le Polisario ni l’Algérie qui, au contraire, plaident pour un référendum incluant l’option d’indépendance, conformément aux résolutions onusiennes initiales.

La Russie, elle, s’est récemment positionnée sur le sujet. Hier, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a expliqué que la Russie respecterait, à la lettre, le cadre légal international qui a été établi dans le but de résoudre ce conflit. Il a notamment qualifié le plan d’autonomie proposé par le Maroc de solution viable, à condition, cependant, que l’ensemble des paris s’accorde à son sujet.

Pour la Russie, les demandes des deux partis doivent être prises en compte

Lavrov a ensuite expliqué qu’il n’imaginait pas une solution autre qu’une solution politique encadrée par des résolutions onusiennes, seul cadre, à ses yeux, de la garantie de la pérennité du consensus. Il est donc essentiel que les diplomates prennent en compte l’ensemble des demandes afin de proposer un plan respectueux de tous les partis, dans l’idée d’éviter la moindre escalade.