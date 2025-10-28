Sahara occidental: le Polisario serait prêt à négocier

Va-t-on assister à une évolution historique de la situation, au Sahara occidental ? En effet, pour la toute première fois, le Front Polisario, mouvement indépendantiste du Sahara occidental, a laissé entrevoir une ouverture conditionnelle à l’endroit du plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007.

Celui-ci, soutenu par la France, l’Espagne ou encore l’Estonie et bien d’autres nations, pourrait ainsi servir de base au développement d’une paix durable dans la région. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Mohamed Yeslem Beissat, qui a confié être aujourd’hui favorable à l’idée « un pacte d’association libre qui pourrait ressembler à la proposition du Maroc ».

Un pacte d’association libre ?

Attention toutefois, ces négociations seraient conditionnées à la tenue du referendum sur l’auto-détermination de la région, prévu depuis 1991 et soutenu par le gouvernement local. Mohamed Yeslem Beissat affirme d’ailleurs que le recensement, effectué en 2000 par l’Organisation des Nations Unies, rend possible la tenue du scrutin, et ce, dans les délais les plus brefs.

Pour le moment, le Maroc n’a pas réagi à cette sortie, mais il est tout à fait envisageable que le Royaume reste sur ses positions, malgré les appels de l’ONU à trouver une solution diplomatique et pacifique pour sortir cette région de la crise. D’ailleurs, la région du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole jusqu’en 1975, reste classé par l’Organisation des Nations Unies (ONU) comme territoire non autonome.

Des tensions qui durent depuis quasiment 50 ans

Pour rappel, le Royaume du Maroc et la région du Sahara occidental partagent quasiment 3.000 kilomètres de frontière. Depuis les années 1980 cependant, un conflit couve entre les autorités marocaines et le Front Polisario, soutenu par l’Algérie. Ces derniers réclament leur totale indépendance, tandis que le Maroc rappelle sa souveraineté sur la région.

