Sénégal : Abdoulaye Fall réorganise la Fédération de football

Le nouveau président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall, a procédé à une série de nominations marquant le début de son mandat. L’ancien vice-président Abdoulaye Seydou Sow devient secrétaire général, succédant à Victor Ciss. L’ex-directeur technique national Mayacine Mar quitte ses fonctions techniques pour rejoindre le cercle des conseillers du président. Ces changements traduisent la volonté de refonder la gouvernance de l’instance, entre continuité et ouverture à de nouvelles compétences.

Une direction fédérale renouvelée autour de profils expérimentés

Le président Abdoulaye Fall, élu récemment à la tête de la FSF, a dévoilé une nouvelle configuration de son équipe dirigeante. L’un des changements les plus notables est la nomination d’Abdoulaye Seydou Sow au poste de secrétaire général. Ancien vice-président sous la présidence d’Augustin Senghor, il retrouve un rôle central dans la gestion administrative et institutionnelle du football sénégalais. Il prend la suite de Victor Ciss, remercié après plusieurs années de service.

L’organigramme technique est également modifié : Mayacine Mar n’est plus directeur technique national, poste qu’il occupait depuis plusieurs saisons. Il est désormais conseiller chargé de la coordination du développement technique, une position stratégique qui lui permettra de superviser la formation et les programmes de développement du football local. Cette réorganisation s’inscrit dans une logique de restructuration globale voulue par Abdoulaye Fall, axée sur l’efficacité et la professionnalisation de la fédération.

Une équipe de conseillers aux profils complémentaires

Le nouveau président a désigné six conseillers pour l’épauler dans la mise en œuvre de son programme. Outre Mayacine Mar, chargé du développement technique, figurent Djibril Wade, ancien président de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel, responsable des compétitions internationales, et Khalilou Fadiga, ex-international sénégalais, nommé à la coordination des relations extérieures.

L’équipe compte également Joe Sambou, chargé du suivi et de la gestion des infrastructures sportives, Abdoulaye Fofana Seck, responsable de la communication, et Demba Sarr, en charge de la coordination sécuritaire. Cette diversité de profils, mêlant expérience institutionnelle, expertise technique et vision internationale, devrait permettre d’aborder les défis liés à la gouvernance, à la compétitivité des équipes nationales et à la modernisation du football sénégalais.

Sous la présidence d’Abdoulaye Fall, la FSF entre dans une phase de transition visant à consolider ses structures internes et à préparer les prochaines échéances sportives, dont la gestion des compétitions continentales et la préparation du Mondial 2026.