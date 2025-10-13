Sénégal : Appel au boycott et soutien de taille à un jour du choc avec la Mauritanie

À la veille du duel décisif entre le Sénégal et la Mauritanie comptant pour la 10ᵉ journée des qualifications à la Coupe du monde 2026, la tension est montée d’un cran. La flambée des prix des billets a suscité la colère des supporters, certains appelant au boycott du match. En parallèle, les joueurs et le sélectionneur ont décidé de financer eux-mêmes des tickets pour les fans. Un geste symbolique qui intervient alors que le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé sa présence au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour soutenir les Lions selon Le Soleil.

Les joueurs réagissent au boycott de supporters

La polémique née de la hausse brutale des tarifs d’entrée au stade a profondément irrité le public. Plusieurs supporters, estimant avoir été exclus du match, ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Les appels au boycott se sont multipliés au fil des heures, fragilisant l’unité du public derrière les Lions. La Fédération sénégalaise de football (FSF), pointée du doigt pour une communication jugée maladroite, peine encore à apaiser les tensions.

Face à la situation, le sélectionneur Pape Thiaw a pris une initiative personnelle en décidant de reverser l’intégralité de sa prime de victoire — estimée à quatre millions de francs CFA — pour acheter des billets destinés aux supporters. « Je vais offrir mes primes pour que les supporters puissent venir », a-t-il affirmé à la presse sportive. Ce geste a eu un effet d’entraînement dans le vestiaire. Krépin Diatta et Cherif Ndiaye ont aussitôt annoncé leur intention d’en faire autant. Le premier a salué « un acte fort », tandis que le second a souligné sa volonté de mobiliser les habitants de la Médina pour remplir les tribunes.

Selon des informations relayées par Wiwsport, les tickets financés par les dons des joueurs seront distribués à des écoles de football, à des clubs locaux et à des supporters issus de quartiers populaires tels que Niarry Tally, symbole du football communautaire au Sénégal. Ce sursaut de solidarité, venu directement du vestiaire, redonne espoir à un public fidèle mais désorienté.

Un choc à haute portée sportive et symbolique

Les Lions du Sénégal affrontent ce mardi 14 octobre la Mauritanie pour la dernière journée des qualifications à la Coupe du monde 2026. Leaders du groupe B avec 21 points, les hommes de Pape Thiaw doivent impérativement s’imposer pour valider leur billet pour le mondial. Ce match à enjeu se jouera au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, où près de 50 000 spectateurs sont attendus.

La présence annoncée du président Bassirou Diomaye Faye, qui assistera à son deuxième grand rendez-vous sportif après la Basketball Africa League, ajoute une dimension politique et populaire à l’événement. Elle témoigne du soutien du chef de l’État au sport national, dans un moment où le football reste un puissant vecteur d’unité nationale.

Historiquement, les confrontations entre le Sénégal et la Mauritanie ont toujours suscité une forte ferveur. Les deux nations partagent une rivalité sportive ancienne, mais aussi une volonté commune d’imposer leur empreinte sur la scène africaine. À la veille de cette rencontre décisive, le geste des joueurs a permis de recentrer l’attention sur l’essentiel : pousser ensemble pour décrocher une qualification historique.

Le coup d’envoi prévu à 20 heures sera scruté par tout un pays, suspendu à l’espoir de voir les Lions prolonger leur aventure mondiale.