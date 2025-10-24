Sénégal : Dette cachée, Macky Sall contre-attaque via ses conseils juridiques

L’affaire dite de la « dette cachée » continue d’agiter la scène politique sénégalaise. Invité sur la chaîne 7TV, l’avocat français Olivier Sur, représentant de Macky Sall, a contesté toute existence d’une dette dissimulée, évoquant plutôt des « rapports cachés ». Ses propos ont provoqué une réponse virulente de Juan Branco, avocat engagé sur plusieurs dossiers liés à la gouvernance sénégalaise. Le débat illustre une bataille de communication entre défense médiatique et critiques politiques.

Les avocats de Macky Sall montent au front

Sur le plateau de 7TV, Olivier Sur a déclaré que « le vrai problème, ce sont les rapports cachés », en référence au document de l’Inspection générale des finances censé évoquer la dette. Selon lui, aucune dette n’a été dissimulée : « il n’y a pas de dette cachée, il n’y a que des rapports cachés ». Ce discours, prononcé en direct, vise à contrecarrer les critiques selon lesquelles le précédent gouvernement aurait volontairement masqué des engagements financiers de l’État.

Les propos de l’avocat ont aussitôt relancé le débat sur les réseaux sociaux et dans les milieux politiques. Pour ses proches, l’ancien chef de l’État cherche à restaurer son image après des mois de polémique autour de la transparence budgétaire. Juan Branco, sur le réseau X (ex-Twitter), a pour sa part dénoncé une communication qu’il juge politique et a rappelé que les rapports évoqués n’étaient pas secrets, citant le Fonds monétaire international et des cabinets d’audit comme Mazars.

Un débat ancré dans une affaire d’État

En septembre dernier, Macky Sall avait nié toute existence d’une « dette cachée », qualifiant cette expression de « non-sens » lors d’entretiens médiatiques. Il affirmait que les chiffres de la dette étaient connus des partenaires, y compris de l’UEMOA et du FMI. L’expression « dette cachée » est apparue après la diffusion de données divergentes sur l’encours réel de la dette publique, notamment autour de contrats d’infrastructures et de partenariats publics-privés.

Le Sénégal, en négociation avec le FMI pour un nouveau programme économique, cherche à rassurer ses partenaires sur la fiabilité de ses comptes publics. La défense publique de Macky Sall par ses avocats marque une nouvelle étape d’une affaire qui continue de polariser la scène politique nationale.