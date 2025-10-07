Sénégal : Forum Invest in Sénégal 2025, ambitions et retombées attendues

Le Forum Invest in Sénégal (FII Sénégal) s’ouvre aujourd’hui à Dakar, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. L’événement réunit des dirigeants africains, asiatiques et du Moyen-Orient autour du thème « Connecter les opportunités, bâtir l’avenir ». L’édition 2025 ambitionne d’attirer de nouveaux capitaux étrangers et de renforcer les partenariats stratégiques, alors que le Sénégal prépare une nouvelle phase de son développement économique.

Une édition tournée vers la coopération internationale

Le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine a été reçu à Dakar le 6 octobre, marquant l’arrivée des premières délégations de haut niveau. L’Arabie Saoudite, invitée d’honneur de cette édition, sera représentée par Khalid A. Al-Falih, ministre de l’Investissement, accompagné d’une importante mission économique. Des représentants de la Turquie, de la Chine et de plusieurs pays africains prendront également part aux discussions, traduisant l’ouverture géopolitique du forum.

Sous la direction du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le FII Sénégal 2025 s’articulera autour de trois axes : les panels thématiques, les espaces de négociation (boardrooms) et les expositions. Sept panels ministériels sont prévus, couvrant les secteurs prioritaires de l’économie sénégalaise — agriculture, industrie, santé, TIC et énergie — avec la participation active des ministères concernés. L’organisation est assurée par l’APIX, qui joue un rôle central dans l’accueil des délégations et la coordination des rencontres d’affaires.

Parallèlement, un TED Talk avec le Premier ministre sénégalais et une table ronde régionale des directeurs d’agences de promotion de l’investissement renforceront la dimension panafricaine de cette édition. Trois expositions — institutionnelle, artisanale et culinaire — mettront en avant la créativité et le savoir-faire local, contribuant à la promotion du Made in Senegal.

L’Arabie Saoudite, un partenaire stratégique au cœur du forum

L’Arabie Saoudite occupe une place centrale au Forum Invest in Sénégal 2025, illustrant la consolidation d’un partenariat économique en expansion. Ce rapprochement s’est concrétisé récemment par la signature d’un accord entre Riyad et l’entreprise ACWA Power pour la construction de la plus grande usine de dessalement d’eau de mer de la Grande Côte. Ce projet, estimé à plusieurs centaines de milliards de FCFA, symbolise la volonté commune des deux pays d’investir dans des secteurs à fort impact social, comme l’accès à l’eau et la transition énergétique.

La deuxième édition du forum s’inscrit dans la continuité de celle de 2023, qui avait réuni 3 200 participants de 70 pays, généré 6 394 milliards de FCFA d’intentions d’investissement et permis plus de 1 000 rendez-vous d’affaires. L’édition actuelle vise à franchir une nouvelle étape, en transformant ces intentions en projets effectifs, notamment dans les filières industrielles, agricoles et numériques.

Les autorités sénégalaises espèrent que cette rencontre de consolidera la position du pays comme hub régional pour les investissements étrangers, tout en renforçant les partenariats Sud-Sud. L’enjeu majeur demeure la mise en œuvre des engagements issus du forum, afin d’assurer un impact durable sur la croissance nationale et la création d’emplois.