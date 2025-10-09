Sénégal : Ismaïl Jakobs absent du groupe, Pape Thiaw reste confiant avant les derniers matchs

Alors que la sélection du Sénégal se prépare à Juba pour ses deux ultimes rencontres des éliminatoires du Mondial 2026, l’absence d’Ismaïl Jakobs suscite des interrogations. Retenu par son club Galatasaray pour une blessure, le défenseur ne rejoindra pas la Tanière. Le sélectionneur Pape Thiaw a confirmé la situation en conférence de presse, tout en assurant que le groupe reste soudé et concentré sur son objectif : assurer la première place du groupe et la qualification directe pour la Coupe du monde.

Une absence remarquée mais un groupe déterminé

Le rassemblement des Lions à Juba, capitale du Soudan du Sud, a débuté cette semaine dans une atmosphère studieuse. Toutefois, l’absence d’Ismaïl Jakobs, habituellement titulaire sur le flanc gauche, n’est pas passée inaperçue. Interrogé à ce sujet, Pape Thiaw a indiqué que la Fédération sénégalaise de football avait officiellement contacté Galatasaray pour obtenir des précisions sur la nature de la blessure évoquée. « Nous avons fait ce qu’il fallait », a précisé le technicien, évoquant une situation « à suivre ».

Le joueur devrait manquer les deux dernières journées des qualifications, ce qui représente un coup dur sur le plan défensif. Le staff technique, de son côté, se veut rassurant : la profondeur de banc et la cohésion du groupe permettent d’aborder ces échéances décisives avec sérénité. Des ajustements tactiques pourraient être opérés, notamment dans le couloir gauche, afin de pallier cette absence sans altérer l’équilibre de l’équipe.

Dernière ligne droite vers la qualification mondiale

Après son déplacement face au Soudan du Sud, prévu demain, le Sénégal accueillera les Mourabitounes de Mauritanie à Dakar quatre jours plus tard. Cette confrontation constituera le dernier match du groupe et déterminera l’accès direct au Mondial 2026. Les Lions, leaders de leur poule avec un total de points confortable, savent qu’une victoire lors de l’un de ces deux rendez-vous scellerait leur qualification.

L’enjeu dépasse la simple performance sportive : assurer une présence continue du Sénégal sur la scène mondiale est perçu comme un facteur de stabilité et de rayonnement pour le football national. Depuis sa première qualification historique en 2002, le pays s’est imposé comme une référence en Afrique, alternant constance et renouvellement générationnel. L’encadrement technique insiste sur la discipline et la gestion de la pression pour maintenir cette dynamique positive.

Alors que la tension monte à l’approche des ultimes rencontres, les supporters espèrent voir les Lions terminer cette campagne sur une note victorieuse et sceller définitivement leur billet pour la Coupe du monde.