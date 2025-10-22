À la suite de la mort du jeune gardien Cheikh Touré à Kumasi (sud du Ghana), annoncée le week-end dernier, la Fédération sénégalaise de football (FSF) appelle les familles et les centres à une vigilance accrue face aux promesses de stages ou de transferts à l’étranger. Un communiqué transmis mardi indique le renforcement d’actions de sensibilisation et d’outils d’alerte destinés aux joueurs. Les services consulaires du Sénégal évoquent un possible réseau d’arnaque et d’extorsion. L’enjeu immédiat porte sur la prévention de nouvelles victimes et l’accompagnement au rapatriement de la dépouille, dans des délais compatibles avec les autorisations judiciaires.

Alerte de la FSF et premières mesures

La FSF dit « redoubler » ses mécanismes d’appui aux familles, aux académies et aux dirigeants de centres, afin de filtrer les offres non vérifiées et de sécuriser chaque démarche de départ. L’instance annonce la consolidation de ses dispositifs de surveillance interne et d’actions d’éducation aux risques (promesses de contrats sans garanties, avances de frais, faux intermédiaires), en lien avec les structures de formation et les autorités compétentes. Un espace d’information dédié — vérification d’offres, modèles de contrats, liste d’intermédiaires licenciés — doit être mis à disposition des encadreurs, phrase propice à un lien vers la ressource.

Les proches de Cheikh Touré, originaire de Yeumbeul, ont parallèlement été informés des procédures administratives et judiciaires à conduire pour le rapatriement, sous la coordination des services diplomatiques. Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Ministère des Affaires étrangères du Sénégal, avait dès dimanche dépêché une équipe à Kumasi pour assister les autorités locales, une mention qui pourra accueillir un lien vers le communiqué officiel. L’objectif opérationnel consiste à éviter la répétition de cas similaires en orientant systématiquement les jeunes vers des canaux tracés (fédérations, clubs agréés, agents licenciés) et en documentant chaque proposition reçue.

Enquête en cours et rappel des règles de transfert

Les services consulaires au Ghana ont fait état d’indices laissant penser à un schéma d’escroquerie et d’extorsion, ce qui a conduit la police judiciaire régionale d’Ashanti à ouvrir une procédure dès le début de semaine. Pour rappel, les autorités ghanéennes ont annoncé le déploiement d’une équipe d’enquêteurs spécialisés pour élucider la mort du ressortissant sénégalais Cheikh Touré, âgé de 20 ans, retrouvé sans vie à Kumasi le 16 octobre 2025. Le dossier mobilise une coopération étroite entre les forces de sécurité des deux pays, avec échanges d’informations, auditions et recoupements sur d’éventuels intermédiaires impliqués. Ce cadre d’investigation doit établir la chronologie des faits, identifier les flux financiers et préciser la nature exacte des promesses faites au joueur.

Sur le plan normatif, les transferts internationaux relèvent de règles connues : vérification de l’identité de l’agent, existence d’un club d’accueil dûment affilié, documents contractuels conformes, et, le cas échéant, visas et assurances adaptés aux séjours sportifs. La FSF recommande aux familles de ne jamais avancer des sommes d’argent sans contre-signature d’un responsable habilité et d’exiger des attestations de clubs ou d’académies reconnues ; un guide pratique destiné aux parents et éducateurs est annoncé et pourra faire l’objet d’un lien d’accès lorsqu’il sera publié. À ce stade, la démarche prioritaire demeure l’assistance à la famille et la sécurisation du retour du corps, dès obtention des autorisations requises.

La police ghanéenne poursuit les investigations tandis que les autorités sénégalaises maintiennent l’appui consulaire et judiciaire au suivi du dossier.