Sénégal : La FSF et la SOGIP unies pour assurer la réussite du choc face à la Mauritanie

À l’approche du dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, prévu le 14 octobre, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et la Société de Gestion des Infrastructures Publiques (SOGIP SA) ont tenu une réunion stratégique à Diamniadio. Cette rencontre a permis de fixer les conditions d’organisation du match Sénégal–Mauritanie et de renforcer la coopération entre les deux institutions. L’enjeu est double : garantir la bonne tenue de l’événement et préserver la stabilité des relations entre les acteurs. Le Sénégal, en tête de son groupe, aborde cette dernière étape avec confiance.

Une concertation axée sur la transparence et la coordination

Réunies le 11 octobre 2025, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et la Société de Gestion des Infrastructures Publiques (SOGIP SA) ont échangé sur les modalités techniques entourant le match contre la Mauritanie, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026. Les discussions ont porté sur la mise à disposition du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et la qualité de l’accueil.

Les deux institutions ont réaffirmé leur volonté de maintenir une coopération durable et transparente, fondée sur le respect des procédures et la préservation du patrimoine sportif national. Elles ont salué le caractère constructif des échanges et renouvelé leur engagement commun pour la promotion du football sénégalais et la valorisation des infrastructures publiques.

Cette réunion marque une étape d’apaisement après plusieurs tensions entre les deux entités. Les responsables espèrent que ce dialogue renforcé favorisera une collaboration plus fluide entre la FSF et la SOGIP, notamment sur la gestion et l’entretien du Stade Abdoulaye Wade, pilier des grandes compétitions internationales à venir.

Rappel des tensions récentes et des enjeux

Le 8 octobre, la SOGIP avait exigé de la FSF le règlement immédiat de dettes liées à l’utilisation du Stade Abdoulaye Wade. Cette demande avait fait craindre un blocage pour la tenue du match face à la Mauritanie. L’affaire a mis en évidence les défis financiers et logistiques liés à la gestion des infrastructures sportives publiques.

La rencontre du 11 octobre a permis de clarifier les responsabilités et de renforcer la gouvernance du secteur. La FSF s’est engagée à assurer le bon déroulement du match et à honorer ses obligations, tandis que la SOGIP a réaffirmé son rôle de garant de l’intégrité des équipements nationaux. Une collaboration renforcée est envisagée, notamment autour de la maintenance et de la planification des événements futurs.

À une journée de la fin de cette phase, le Sénégal prépare sereinement sa rencontre contre la Mauritanie. Une victoire le 14 octobre à Diamniadio permettrait aux Lions de sceller leur qualification pour la Coupe du monde 2026 et d’achever les éliminatoires sur une note positive.