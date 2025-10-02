Sénégal : Le coach de l’équipe nationale publie sa liste

À une semaine de deux matchs décisifs pour la qualification au Mondial 2026, le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs convoqués. La publication de ce groupe marque le retour attendu de Nampalys Mendy et d’Ismaïla Sarr. D’autres ajustements concernent le milieu de terrain, avec l’intégration de nouveaux profils pour pallier les blessures. L’annonce confirme également la présence des cadres habituels sur lesquels reposera l’équilibre de l’équipe.

Des retours notables et un milieu renforcé

Le technicien sénégalais a choisi de rappeler Nampalys Mendy, absent lors du précédent regroupement, ainsi que deux jeunes éléments évoluant à l’étranger : Mamadou Lamine Camara du RS Berkane et Ilay Camara du RSC Anderlecht. Ces renforts viendront compenser les absences de Lamine Camara (FC Metz) et Habib Diarra, tous deux indisponibles pour cause de blessure. Aux côtés de ces nouvelles têtes, l’entrejeu conserve une ossature expérimentée avec Idrissa Gana Guèye, Pape Matar Sarr, Pape Guèye, Pathé Ciss et Dion Lopy.

En défense, le sélectionneur peut toujours compter sur la solidité des piliers tels que Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck et Krépin Diatta. Dans les cages, la hiérarchie demeure inchangée avec Édouard Mendy, Mory Diaw et Yehvann Diouf. En attaque, le capitaine Sadio Mané sera accompagné de Boulaye Dia, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Chérif Ndiaye, Cheikh Tidiane Sabaly et du revenant Ismaïla Sarr, dont le retour était attendu après son absence lors du dernier rassemblement. Cette combinaison d’expérience et de nouveaux visages illustre la volonté du staff de conserver une stabilité tout en introduisant des alternatives crédibles.

Un groupe attendu pour deux rendez-vous décisifs

Cette liste est publiée à l’approche des confrontations contre le Soudan du Sud, programmée le 10 octobre à Juba, et contre la Mauritanie, prévue le 14 octobre au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ces deux rencontres comptent pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, une compétition dont la phase finale se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Chaque point sera crucial dans un groupe qualificatif où la marge d’erreur reste réduite, et le choix des joueurs reflète l’importance de ces échéances.

Historiquement, le Sénégal a toujours misé sur la stabilité de son noyau de titulaires lors des campagnes internationales, tout en intégrant progressivement des jeunes talents. Cette approche a déjà porté ses fruits lors de la CAN 2021 remportée au Cameroun, et lors des qualifications réussies pour le Mondial 2022. L’actuelle stratégie de sélection vise à répéter ce schéma : maintenir la cohésion d’un groupe de cadres expérimentés tout en donnant une chance à des profils en progression dans leurs clubs respectifs.

Avec la publication de cette liste, les Lions entrent dans une phase de préparation intensive où chaque détail comptera avant de disputer deux matchs susceptibles de conditionner leur avenir sur la route vers la Coupe du monde.