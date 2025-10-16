Sénégal : Le Conseil des ministres trace la voie d’une transformation économique et sociale durable

Réuni le mercredi 15 octobre 2025 au Palais de la République, le gouvernement du Sénégal, sous la présidence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a examiné plusieurs priorités nationales. Au cœur des discussions : la consolidation du dialogue social, l’accélération des programmes de logement et la définition d’une nouvelle doctrine financière pour soutenir la souveraineté économique. Les ministres ont également abordé la stratégie gazière et la promotion du livre et de la lecture, dans un esprit d’autonomie culturelle et éducative.

Une gouvernance axée sur le dialogue social et l’accès au logement

Le Président de la République a ouvert la séance en félicitant l’équipe nationale de football pour sa qualification à la Coupe du Monde 2026, appelant le gouvernement à préparer une participation exemplaire aux prochaines compétitions internationales. Mais au-delà du sport, le Chef de l’État a centré sa communication sur le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, signé en 2024, et destiné à ancrer une paix sociale durable dans un contexte économique exigeant.

Le Président a demandé au Premier ministre de conduire, en lien avec le Haut Conseil du Dialogue social, une évaluation semestrielle des engagements pris par chaque ministère. Il a également insisté sur la généralisation des comités sectoriels de concertation afin de renforcer la culture du dialogue dans les entreprises publiques et privées. Un nouveau dispositif d’organisation et de fonctionnement du HCDS devra être proposé avant la fin de l’année.

Sur le volet social, le Chef de l’État a mis l’accent sur la politique du logement, qu’il considère comme un pilier du bien-être des ménages. Il a instruit le gouvernement de dynamiser les programmes de construction portés par la SAFRU, la SN HLM et la SICAP SA, tout en encadrant rigoureusement les projets initiés par les coopératives d’habitat. Le Fonds de l’Habitat Social fera l’objet d’une évaluation afin de garantir un financement plus efficace des logements à coûts maîtrisés, notamment dans les zones universitaires et les régions à forte pression démographique. Un Conseil interministériel sur le logement sera convoqué prochainement pour fixer les nouvelles orientations.

Enfin, la promotion du livre et de la lecture a occupé une place symbolique dans les échanges. Le Président Faye a annoncé la tenue du premier Forum national du Livre et de la Lecture, destiné à soutenir la production littéraire, la réhabilitation des bibliothèques et la valorisation des langues nationales. Ce forum sera également l’occasion de relancer les Nouvelles Éditions africaines du Sénégal et de poursuivre la réécriture de l’Histoire générale du pays, projet amorcé depuis plusieurs années.

Nouvelle doctrine financière et souveraineté énergétique affirmée

Prenant la parole, le Premier ministre Ousmane Sonko a salué la performance économique du pays après la réussite de l’Appel public à l’Épargne (APE), qui a permis de lever 450 milliards de francs CFA, soit 150 milliards au-dessus de l’objectif initial. Selon lui, ce résultat illustre la confiance renouvelée des investisseurs et de la diaspora dans la gouvernance financière nationale. L’APE devient désormais un instrument régulier du financement interne, adossé à des projets ciblés et à fort impact territorial.

Cette approche, intégrée à la Loi de Finances initiale 2026, vise à renforcer l’autonomie budgétaire et à réduire la dépendance aux financements extérieurs souvent contraignants. Les projets prioritaires identifiés dans le Plan de Redressement économique et social bénéficieront d’un financement endogène, avec une rigueur accrue dans l’exécution budgétaire et la contractualisation des performances ministérielles. Cette orientation s’inscrit dans la continuité de la Vision Sénégal 2050, qui ambitionne une transformation structurelle de l’économie à partir des ressources locales.

Sur le plan énergétique, le gouvernement a confirmé la création d’un Comité Gas-to-Power, Gas-to-Industrie et Gas-to-X, placé sous l’autorité directe de la Primature. Ce comité aura pour mission d’accélérer la transition vers une production d’électricité majoritairement alimentée par le gaz naturel issu des champs Yakaar-Teranga, Sangomar et Grand Tortue Ahmeyim (GTA). L’objectif est d’assurer une autonomie énergétique dès 2026-2027, tout en réduisant les coûts de l’électricité et en soutenant la compétitivité nationale.

Cette orientation, articulée avec la stratégie d’investissement souverain du gouvernement, doit permettre au Sénégal de consolider ses infrastructures énergétiques, hydrauliques et industrielles à partir de ressources internes. Elle marque un tournant dans la gestion de la dette et du développement, dans un contexte où le pays cherche à préserver sa souveraineté financière tout en garantissant une croissance inclusive.

Le Chef de l’État a également informé le Conseil qu’il présidera ce jeudi la cérémonie d’ouverture du Forum national du Livre et recevra le Livre blanc sur le Massacre de Thiaroye, avant de s’envoler pour une visite de travail au Rwanda puis au Kenya. Ces déplacements illustrent la poursuite d’une diplomatie active tournée vers la coopération régionale et l’intégration économique africaine.