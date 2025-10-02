Sénégal : Le FMI prêt à ouvrir des discussions sur un nouveau programme

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé ce jeudi 2 octobre que ses équipes se préparaient à engager des discussions avec le Sénégal autour d’un nouveau programme d’appui financier. Ces échanges devraient débuter lors des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington, prévues la semaine prochaine selon Reuters. L’annonce intervient après plusieurs mois d’incertitudes liées à une mauvaise déclaration de dette qui avait interrompu un précédent accord. Les marchés ont réagi positivement, les obligations sénégalaises arrivant à échéance en 2028 ayant gagné 2 cents pour atteindre 88,80 cents par dollar.

Vers une relance des négociations avec Dakar

Selon la directrice de la communication du FMI, Julie Kozack, le Conseil d’administration de l’institution doit se réunir ce vendredi afin d’examiner la situation sénégalaise. L’ordre du jour inclut le dossier sensible de la dette, un élément qui avait bloqué l’ancien programme de soutien. Kozack a salué les efforts des autorités sénégalaises qui ont remis des rapports d’audit détaillés et accordé un accès complet aux résultats aux experts du Fonds. Elle a toutefois précisé qu’il n’était pas encore certain que le Conseil se prononce dès cette réunion sur la levée de la mauvaise déclaration de dette, étape indispensable pour enclencher un nouvel accord.

Les discussions prévues en marge des Assemblées annuelles marquent une étape importante, car elles permettraient de rétablir un cadre de coopération financière. Les partenaires internationaux suivent avec attention cette reprise de dialogue, car les décisions du FMI conditionnent en grande partie la confiance des autres bailleurs.

Le président Diomaye Faye appelle à accélérer

Quelques jours avant cette annonce, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye avait exprimé publiquement son impatience à voir avancer les négociations. Dans une interview le 26 septembre, il a exhorté le FMI à « presser un peu le pas » afin que le Sénégal connaisse rapidement les termes de ses relations avec l’institution. Le président avait souligné que les autres partenaires financiers attendaient également un signal clair pour poursuivre leur coopération. Cet appel illustre l’enjeu stratégique d’un accord rapide, dans un contexte où les besoins de financement demeurent élevés pour soutenir les projets nationaux.

Depuis plusieurs décennies, le Sénégal entretient des relations étroites avec le FMI, souvent à travers des programmes de réformes structurelles assortis de financements concessionnels. La suspension récente d’un dispositif en raison d’irrégularités dans la dette a suscité des interrogations sur la gouvernance et la transparence budgétaire. La remise en route d’un mécanisme de soutien représenterait donc non seulement un appui financier, mais également un signal de crédibilité à destination des marchés internationaux et des investisseurs.

Le FMI devrait communiquer les conclusions de son Conseil d’administration dès ce vendredi, donnant une première indication sur la possibilité pour le Sénégal de retrouver rapidement un cadre programmatique avec l’institution.