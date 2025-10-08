Sénégal : Le Forum Invest in Sénégal 2025 clôturé avec plus de 13 000 milliards FCFA d’engagements

Le Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio a accueilli, mardi et mercredi, la deuxième édition du Forum Invest in Sénégal. Placé sous la présidence du Premier ministre Ousmane Sonko, l’événement a permis de mobiliser 13 000 milliards FCFA d’engagements, soit 23,5 milliards de dollars. Avec 51 accords signés et près de 12 000 participants venus de 70 pays, cette rencontre vise à renforcer la position du pays comme hub régional pour les investissements étrangers.

Un record pour les partenariats et les investissements

Le Forum Invest in Sénégal (FII Sénégal) a largement dépassé son objectif initial de 10 000 milliards FCFA, atteignant 13 000 milliards FCFA selon Ousmane Sonko lors de la clôture. Ces engagements proviennent d’investisseurs publics et privés, africains, asiatiques et européens, décidés à accompagner le développement des secteurs clés du pays.

51 accords de partenariat ont été conclus dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, de l’agro-industrie, du numérique et de l’éducation. Le défi majeur reste la mise en œuvre concrète de ces engagements afin qu’ils se traduisent par des projets créateurs d’emplois. Le forum a aussi servi de vitrine au Plan d’accélération industrielle et au Programme Sénégal Émergent, deux piliers de la politique économique nationale.

La participation de 11 772 délégués issus de 70 pays illustre la confiance des acteurs internationaux dans le climat des affaires sénégalais. Plusieurs pays africains ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération Sud-Sud. Un outil numérique de suivi des projets est d’ailleurs envisagé pour garantir la transparence et la continuité des engagements.

Une continuité dans la stratégie d’attractivité du pays

Cette deuxième édition prolonge celle de 2023, qui avait réuni 3 200 participants et généré 6 394 milliards FCFA d’intentions d’investissement, avec plus de 1 000 rendez-vous d’affaires. L’État poursuit ainsi sa stratégie d’attraction des capitaux étrangers et de diversification des financements pour soutenir la croissance nationale.

Ces forums s’inscrivent dans la dynamique des réformes économiques visant à stimuler le secteur privé et à diversifier les sources de financement. Les autorités espèrent une croissance de plus de 8 % d’ici 2026, portée par l’exploitation pétrolière et gazière et la relance industrielle. Le succès du FII dépendra de la concrétisation rapide des projets annoncés, qui feront l’objet d’un suivi public.

La clôture du forum au CICAD confirme la volonté du Sénégal de s’imposer comme un acteur central de la transformation économique africaine.