Sénégal : L’État se félicite d'un troisième appel public à l’épargne

Le ministère des Finances et du Budget a annoncé la clôture réussie du troisième Appel public à l’épargne (APE) de 2025, avec plus de 450 milliards FCFA levés, soit un taux de couverture supérieur à 150 %. Cette opération, ouverte à la diaspora, illustre la confiance des investisseurs dans la stabilité économique du pays. L’État poursuit ainsi sa stratégie de financement endogène, visant à renforcer sa souveraineté financière. L’opération s’est achevée le 10 octobre 2025 après une période de souscription commencée le 22 septembre.

Une levée de fonds marquée par une forte adhésion

Le gouvernement du Sénégal a annoncé, dimanche 12 octobre, avoir dépassé l’objectif initial de 300 milliards FCFA fixé pour son troisième Appel public à l’épargne (APE) de l’année. Le ministère des Finances et du Budget précise que le montant final retenu atteint plus de 450 milliards FCFA, confirmant l’intérêt massif des investisseurs pour les titres souverains émis par l’État. L’opération, conduite sous la coordination d’Impaxis Securities en tant qu’arrangeur principal et de Société Générale comme co-arrangeur, s’inscrit dans la stratégie nationale de diversification des sources de financement.

L’APE, lancé le 18 septembre et clôturé le 10 octobre 2025, a mobilisé un large éventail de souscripteurs institutionnels et individuels, y compris la diaspora sénégalaise installée dans plus de 45 pays. Cette implication renforce la dimension inclusive du dispositif, traduisant la volonté de faire participer tous les Sénégalais à la dynamique économique nationale. Selon le ministère, les fonds collectés seront affectés à la couverture des besoins de financement autorisés par le Parlement, en conformité avec la loi de finances en vigueur.

Une continuité dans la stratégie de financement souverain

Ce troisième APE vient prolonger deux précédentes émissions réussies en 2025. Le premier, organisé du 27 mars au 18 avril, avait permis de mobiliser plus de 150 milliards FCFA pour un objectif équivalent. Le deuxième, tenu du 19 au 30 juin, avait atteint la barre de 300 milliards FCFA. Ces performances confirment la crédibilité financière du pays et sa capacité à lever des ressources importantes sur le marché financier régional. Cette séquence d’opérations s’inscrit dans la continuité du Plan de redressement économique et social (PRES), centré sur la consolidation budgétaire et la relance des investissements publics.

Le ministère des Finances a également tenu à souligner que l’opération s’est déroulée dans le strict respect des principes de rigueur et de transparence, éléments au cœur de la politique budgétaire nationale. Elle intervient quelques jours après la décision de l’agence de notation Moody’s Investor Services, qui a abaissé la note du Sénégal de B3 à Caa1. Le gouvernement avait alors jugé cette évaluation “spéculative et subjective”, estimant qu’elle ne reflétait pas les efforts réalisés pour stabiliser les finances publiques.

Le succès de cette levée de fonds confirme ainsi la confiance du marché dans la solidité économique du Sénégal, et son engagement à maintenir une gestion financière souveraine et maîtrisée.