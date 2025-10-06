Sénégal : L'ex ministre P. M. Ndour au cœur des auditions sur les manifestations de 2021-2024

L’ouverture des auditions sur les violences politiques survenues entre 2021 et 2024 prend un tournant marqué par la convocation de l’ancien ministre Pape Malick Ndour. Ces auditions visent à établir les responsabilités dans les affrontements ayant causé près de 80 morts et de nombreuses arrestations. L’affaire relance le débat sur la justice et la loi d’amnistie toujours en vigueur.

L’ancien ministre dénonce une « tentative d’humiliation »

Les premières auditions ont débuté à Dakar. Pape Abdoulaye Touré et plusieurs proches de victimes ont été entendus vendredi, tandis que cinq autres familles doivent comparaître aujourd’hui. Ces témoignages s’inscrivent dans une enquête supervisée par la gendarmerie et le parquet, chargée de documenter les décès et détentions liés aux troubles politiques.

Mais l’attention s’est surtout portée sur Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse et coordonnateur national de l’Alliance pour la République (APR). Interpellé vendredi à l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), il affirme avoir subi une « tentative d’humiliation » lors de son arrestation. Estimant que ses droits n’ont pas été respectés, il annonce une plainte contre les forces de l’ordre et promet d’ouvrir un débat public sur la dignité des citoyens et le respect des statuts des anciens responsables d’État.

Une enquête sous l’ombre persistante de la loi d’amnistie

Ces auditions interviennent alors que la loi d’amnistie votée en mars 2024 demeure en vigueur. Ce texte couvre les infractions commises entre février 2021 et février 2024, empêchant toute poursuite judiciaire immédiate. L’opposition et plusieurs membres de l’ancien parti au pouvoir, l’APR, réclament son abrogation afin que la culpabilité soit établie « sans équivoque ».

Entre 2021 et 2024, le Sénégal a connu une série de manifestations marquées par des affrontements meurtriers et de nombreuses arrestations. Les familles de victimes espèrent que ces nouvelles auditions permettront enfin de faire émerger la vérité sur les violences et d’établir des responsabilités précises.

Les prochains jours seront décisifs pour savoir si ces procédures aboutiront à une réelle justice ou resteront limitées par les contraintes légales encore en place.